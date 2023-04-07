Bursa'nın Gürsu ilçesinde İlyas Çelik’in evine kurulmasını istediği engelli rampası hayalini, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık gerçekleştirdi. Ekiplerin tek katlı eve yaptıkları engelli rampası ile MS (Multiple Skleroz) hastası İlyas Çelik’in yaşam konforu arttı. Yaklaşık 30 yıldır Gürsu’nun Adaköy Mahallesi’nde yaşayan MS (Multiple Skleroz) hastası İlyas Çelik'in daha önce tekerlekli sandalye isteği kırılmamış ve kendisine tekerlekli sandalye verilmişti. Engelli Çelik, oturduğu tek katlı evinde engelli rampası olmadığı için ciddi sıkıntılar yaşıyordu. Kardeşi ile yaşadığı evde tüm ihtiyaçlarını yalnız başına karşılamaya çalışırken, en büyük isteği hayatını kolaylaştıracak bir engelli rampasıydı.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık’a ulaşan İlyas Çelik için kolları sıvayan ekipler kısa sürede evine uygun bir rampa inşa ettiler.

Durumu mutlulukla karşılayan Çelik, “Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum, beni kırmadığı için. Bu rampa benim hayatımdaki bir çok engeli de ortadan kaldıracak çünkü günlük yaşamımı çok etkileyen sorun ortadan kalkmış olacak. Başkanımızın bu hassasiyetine çok teşekkür ederim" dedi.

Bir engeli daha ortadan kaldıran Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Bir vatandaşımızın daha yaşadığı sorunu ortadan kaldırmak, bize mutluluk veriyor. Yeni düzeninde umarım daha huzurlu olacak. Bize düşen tüm vatandaşlarımızı huzur içinde yaşatabilmek" dedi.