Bursa Gürsu Belediyesi, Sıfır Atık Hareketi’ne başlattığı mücadele ile tam destek veriyor. 2024 yılında başlatılan ‘Gürsu’da Geri Dönüşüm Evde Başlar’ projesi ile toplanan atık miktarı yüzde 143 oranında arttı.BURSA (İGFA) - Bursa Gürsu Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü kurulduğundan bu yana Gürsu’da geri dönüşüm ve sıfır atık konusunda ses getiren kampanyalar yapıldı. Sadece iki sene içerisinde 500 KG’dan fazla geri dönüştürülebilir atık toplandı. Geri Dönüşüm Evde Başlar kampanyasına Gürsu’da katılan hane sayısında 1464’e ulaştı. Kampanya ile harekete katılım sağlayan hane sayısında 37 katlık bir artış sağlanmış oldu.

GERİ DÖNÜŞÜM KAMPANYASINA KATILIMDA 37 KATLIK ARTIŞ

Vatandaşların kampanyaya katılımlarının kolaylaşması için webtabanlı bir uygulama başlatan Gürsu Belediyesi

, mahallelerde atık toplama aracı ile topladığı atıkları ve vatandaşları tespit ediyor. İlçe halkına sıfır atık bilincini kazandırma amacı ile teşvik edici hediyeler belirlenerek toplanılan puanlara göre, hediyeler sahiplerine ulaştırılıyor.

“2.800 AĞACI KESİLMEKTEN KURTARDIK”

Kampanyanın aynı zamanda gönüllülerinden birisi olan ve kendi evinde de atık toplayan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “ Bu kampanyalar sayesinde 105 ton ham madde tasarrufu sağladık.

1.452.621 KWH enerji tasarrufu elde ettik. Bu yaklaşık 6.316 ailenin 1 aylık enerji tasarrufu anlamına geliyor. 40.362 KG sera gazı salınımını engelledik, 2.871 adet ağacı kesmekten kurtardık. Topladığımız atık piller sayesinde ise 119 dönüm toprağın kirletilmemesini sağladık. Bu da yaklaşık 17 futbol sahası eder. Rakamlar aslında küçük çabaların ne kadar büyük kazançlar sağladığını ortaya koyuyor. Ben tüm ilçe halkımıza teşekkür ediyor ve kampanyaya desteklerinin devamını diliyorum” dedi.