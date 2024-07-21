MHP Gürsu İlçe Başkanı Tahir Akdağ ve yönetim tarafından Muharrem Ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram etti.Enver GÜLER - BURSA (İGFA) - MHP Gürsu İlçe Başkanlığı, Muharrem ayı dolayısı ile aşure hayrı düzenledi.

4 bin kişilik gerçekleştirilen aşure hayrı, ilgi gördü. Aşure programına Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vatandaşlara kendi elleriyle aşure ikram eden MHP İlçe Başkanı Tahir Akdağ, aşurenin birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu söyledi.

Gürsu Kapalı Pazar'da yapılan aşure ikramına vatandaşlar ilgi gösterdi. Yaklaşık 4 bin kişiye ikram edilen aşure dağıtımında MHP Gürsu İlçe Başkanı Tahir Akdağ açıklamasında, "İnançlarımız gereği aşure yapmak gelenektir. Aşure gününü bizim de değerlendirmemiz gerekiyordu. Bu gün insanlarla kucaklaşmak ve ağız tadında bir güzellik oluşturmak için, 4 bin hemşerimize aşure dağıtımında bulunduk" dedi.