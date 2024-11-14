Gürsu Belediyesi’nin ara tatili çocuklar için dopdolu bir takvimle adeta şölene çevirdi. Çocuklar tatilin ikinci gününde kurabiye yapma atölyesinde gönüllerince eğlendiler.BURSA (İGFA) - Onlarca başvurunun geldiği kurabiye atölyesinde çocuklar için her detay özenlice düşünüldü. Minikler mutfak önlüklerini ve malzemelerini hazırlayarak kurabiye yaptı.

Eğlenceli anlara Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık da ortak oldu. Eşi Sümeyye Işık ile beraber çocuklara kurabiye yapmayı öğreten Başkan Işık, velilerden bu etkinlik için ayrıca teşekkür aldı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün açtığı atölyelere gösterilen yoğun ilgiden son derece memnun olduklarını söyleyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Etkinlik ve atölyelerimiz devam edecek. Çocuklarımıza olabildiğince farklı ve özel etkinlikler açıyoruz. Onların eğlenerek öğrenmesinden son derece mutluyuz” dedi.