Bursa'nın Gürsu ilçesinde yerel belediye bayram öncesi ilçeyi dip bucak temizliğini hızlandırdı.BURSA (İGFA) - Gürsu bayrama misler gibi hazırlanıyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 15 mahallede temizlenmedik yer bırakmıyor.

100 bini geçen nüfusu ile her geçen gün Bursa’nın en fazla tercih edilen ilçelerinden birisi olan Gürsu’da sabahın erken saatlerinde başlayan dip köşe temizlik akşamın geç saatlerine kadar sürüyor. Ot biçen ekipler, kötü görüntü oluşturan her şeyi cadde üzerinden temizlendikten sonra süpürme ve yıkama işlemi yapıyor.

“Güzel Gürsu’muzu bayrama misler gibi hazırlıyoruz” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Yer altı konteyner sistemimizle ve günlük topladığımız çöp oranımızla Bursa’nın en çevreci ilçelerinden biriyiz. Temizlik ekiplerimiz de bu çevreci sürecin en önemli mimarlarından. Sokaklarımız bayrama tertemiz girecek.” dedi.