Bursa’nın Gürsu ilçesinde 3 yeni okul birden açılıyor. Gürsu ilçesine kazandırılan 32'şer derslikli 3 yeni okul, 2024- 2025 eğitim öğretim yılına hazır hale getirildi.BURSA (İGFA) - Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, modern derslikleri, laboratuvarları ve sosyal alanlarıyla donatılan okullar, yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerine kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Gürsu ilçesinde üç yeni okul kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, "Her biri 32 derslik kapasiteli bu okullar, Gürsu ilçemizin eğitim ihtiyaçlarına önemli bir katkı sağlayacak. Bu yatırımı şehrimize kazandıran tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Okullarımızı sorunsuz bir şekilde eğitim öğretime hazırlayan bütün yetkililere, tüm eğitim yöneticilerimize, öğretmenlerimize ve duyarlı velilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Yeni okulların açılmasıyla birlikte Gürsu'da eğitimde yeni bir dönem başlıyor. Modern derslikleri, laboratuvarları ve sosyal alanlarıyla öğrencilere ferah ve donanımlı bir öğrenme ortamı sunulacak. Bu yatırım, Gürsu'nun eğitim kalitesini yükselterek öğrencilerin akademik başarılarını artırmalarına destek olacak.