Gürsu Belediyesi iş arayan ile iş vereni bir araya getirdiği İstihdam Buluşmalarının 51.cisini gerçekleştirdi. Deprem nedeniyle kısa bir ara verilen istihdam buluşmalarında Onur Marketler’de görevlendirilmek üzere 30 kişinin işe alım görüşmesi yapıldı.BURSA (İGFA) - Bursa'da Gürsu Belediyesi istihdam buluşmasının 51'incisini gerçekleştirdi.



Gürsu Belediyesi Kollektif Kariyer Merkezi koordinasyonuyla, bugüne kadar gerçekleştirilen 51 istihdam buluşmasında, 5 bin kişiyle firmalar arasında köprü oluşturularak yaklaşık 3 bin kişinin iş sahibi olması sağlandı. 5 bin kişiye birebir kariyer danışmanlığı yapıldı.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, istihdam odaklı birçok proje ve hizmete imza attıklarını belirterek, "İstihdam buluşmalarımızla da firmaların ihtiyaç duyduğu personellerde aranan niteliklere göre iş arayan hemşehrilerimizin başvuru yapmasını sağlayarak, iş ihtiyacı olan kişilerin de kendi beklentilerine uygun işlere başvuru yapmalarına olanak sunuyoruz. Gürsu sınırları kapsamında başlattığımız istihdam buluşmalarımızda geldiğimiz noktada artık Gürsu dışından da başvuruların yapılıyor olması yaptığımız hizmetin faydasını görmemiz açısından bizleri motive ediyor” diye konuştu.

Gürsu Belediyesi hizmet binasında gerçekleştirilen 51’inci istihdam buluşmasında; başvuru ve mülakat işlemleri gerçekleştirilerek, 20-50 yaş arası 30 kişinin, mağaza görevlisi, unlu mamüller ustası, depo görevlisi işlerinde görev yapmak üzere işe alımları görüşmeleri yapıldı.