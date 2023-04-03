Gürsu’da kurulup, kadınların iş gücüne katılımını sağlayan ve onlara yeni istihdam alanları açıp, hayallerine ulaşmasını sağlayan Gürsu Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi Marmara Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi Birliği’ne paydaş oldu.BURSA (İGFA) - Türkiye’nin meyve ambarı Gürsu’da zayi olan tarımsal ürünleri ekonomiye kazandırmak ve ürünlerin katma değerli olarak pazara ulaşmasını sağlamak, aynı zamanda Gürsulu kadınların sürekli gelir kazanabilecekleri bir iş modeli üretmek amacıyla 2 yıl önce kurulan Gürsu Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Kooperatif, Kocaeli’de kurulan ve kısa sürede hem bölgesinde, hem de ülke genelinde ilgi uyandırmayı başaran Marmara Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi Birliği’ne paydaş oldu.

Üst Birlik Başkanı Nuket Özcan, yeni paydaş Bursa Gürsu Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Sümeyye Işık’a ve kooperatif üyelerine yaka kartını bizzat Bursa’da takdim etti.

Marmara Kadın Kooperatifleri Birliği Başkanı Nuket Özcan, “Türkiye’nin neresinde olursa olsun, üretime katılan, ülke ekonomisine katkı sağlayan bütün kadınlara ulaşmak, onların fikirlerinden ilham almak ve kendi içimizde bu fikirleri bütün paydaşlarımızla paylaşarak onlara ışık olmak istiyoruz. Bursa’daki ziyaretlerimiz bu anlamda çok faydalı ve verimli oldu. Gürsu Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Sümeyye Işık ise, “Gürsulu kadınların hayatlarına dokunma amacı ile kurduğumuz kooperatifimiz, ilçemizdeki istihdam seçenekleri arasında da artık bir alternatif oldu. Hem çalışıp hem de ev ekonomilerine katkı sunan kadınlarımız ile beraber daha güçlüyüz. Ürünlerimizi ve emeğimizi artık yeni üst birliğimizde sergileyebilecek olmak bize onur veriyor” diye konuştu.

Kadın girişimcilere markalaşma ve yeni pazarlar oluşturma çalışmalarında destek olan, bu doğrultuda Migros, Taze Direkt, Property Expo İstanbul gibi dünya pazarında yer edinmiş markalarla işbirliği sağlayan Marmara Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi Birliği, aynı zamanda Tryp By Wyndham, The Ness Otel, özel okullar ve restoranlara ürün tedariki de sağlayarak kadın girişimci paydaşlara ekonomik anlamda ciddi katkılar da sağlıyor.