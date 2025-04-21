Bursa'da Gürsu Belediyesi, kadınların hayatlarını değiştirmeye, onların hayatlarında unutulmaz deneyimler yaşamalarına ön ayak oluyor.BURSA (İGFA) - Gürsu Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde açılan ücretsiz kurslardan faydalanarak kendilerini geliştiren Gürsulu girişimci kadınlar, bir tiyatro kulübü kurdu.

Gürsu Tiyatro Kulübü çatısı altında sadece üç ay gibi kısa bir sürede eğitim alan on altı kadın oyuncu, Haşmet Zeybek’in Düğün ya da Davul isimli oyununu sahnelediler.

İlkoyunculuk deneyimlerinde ilçe halkının yalnız bırakmadığı kadınlar sergiledikleri oyunculukları ile izleyenleri kahkahalara boğdu.

Ayakta alkışlanan performansların sonunda kendilerine verilen bu fırsat için teşekkür eden kadınları, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık da ayakta alkışladı.

Değme oyunculara taş çıkaran kadınlar diksiyon, kişisel gelişim, yaratıcı drama gibi alanlarda Gürsu Kadınlar Lokali’nde eğitim aldılar.

Tiyatro biletlerinden elde edilen gelir, yine bu kulübe katkı sunan kadınların eğitim projelerinde kullanılacak.