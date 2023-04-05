Gürsu Belediyesi Eurodesk Temas Noktası, EuropeanSolidarityCorps (Avrupa Dayanışma Programı) programı kapsamında ilçede Rusya’dan gelen Militsa Bodonava’yı ağırlıyor. Yerel faaliyetlerde gönülllük yapacak olan Militsa, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık’ı makamında ziyaret etti.BURSA (İGFA) - Gençler için eğitim ve gençlik alanlarındaki Avrupa fırsatları, gençlerin bu faaliyetlerine katılımlarını sağlayan Eurodesk Bilgi Ağı’nın temsilcileri arasında yer alan Gürsu Belediyesi Eurodesk Temas Noktası, ilçede Rusyalı Militsa Bodonava’yı ağırlıyor.

İlçedeki ilk ziyaretini Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık’a yapan MilitsaBodonava’yı karşılayan Başkan Işık ülkesi ve bölümü hakkında bilgiler aldığı gence Gürsu’yu anlattı.

Rusya’da Tekstil Dizaynı bölümünden mezun olan Militsa, 5 ay boyunca Gürsu’da kalacak. Gürsu Belediyesi’nin ESC programı kapsamında yerel faaliyetlerde gönüllülük yapacak.

Gürsu Belediyesi’nin sosyal tesislerinde ve farklı noktalarında gönüllü esasına uygun çalışacak. Hibe programları ve projeleri ile Türkiye’nin önde gelen belediyelerinden Gürsu Belediyesi Avrupa Birliği’nden aldığı ile hibe belediye bütçesi kullanmadan gönüllü giderini karşılayıp, belediyeye de kaynak sunmuş oldu.

Eurodesk Gönüllü Akademisi’nde gerçekleştirilen eğitimlerde; proje yazım ve yürütme teknikleri, paydaş kurum bulma yöntemleri, iyi uygulama örneklerini inceleme olanağı, Avrupa Birliği erasmus ve gençlik projelerine ücretsiz katılım hakkı kazanırken, kariyer yönetimi ve network fırsatları, uzman mentörler sayesinde sektörel teknik eğitimler, girişimcilik ve dijitalleşme konularında gelişmeleri takip etme, düzenlenen seminerler, sunumlar, fuarlar, gençlik kampları, festivaller ve konserlerle sosyalleşme imkanları elde eden gençler, Gürsu Belediyesi’nce düzenlenen yurtdışı gezilerine katılarak da hem kişisel gelişimlerine ivme katmış hem de ülkemizin kültürünü dünya gençliğine aktararak, ülkemizi temsil etme sorumluluğu kazanmış oluyor.