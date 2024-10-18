Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çevre düzenleme çalışmaları kapsamında Güzelyalı sahil bandı baştan sona yenilendi. Yapılan çalışmalar, bölgeye modern bir görünüm kazandırırken, Bursa'ya da ayrı bir değer kattı.Arda ŞARU / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Toplamda 22 bin metrekare parke, bin 600 metre sahil duvarı, ve 3 bin 200 metre bordür çalışması gerçekleştirilen sahil bandı, yerel halkın ve ziyaretçilerin beğenisini kazanırken, esnafa da fayda sağlıyor.

Güzelyalı sahilinde bulunan bir kafe sahibi sahil çalışmaları ile ilgili Herkes Duysun’a görüşlerini belirtti. Kafe sahibi, uzun süredir devam eden çalışmalardan oldukça memnun olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Çalışmalar uzun zamandır sürüyordu. Eylül sonunda tamamlandı. Yaz başına yetişse daha iyi olurdu tabi ama olsun, önümüzdeki yaz sezonunda ziyaretçi sayısında artış bekliyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz.”