Bursa’nın en işlek caddelerinden biri olan Yıldırım Caddesi’nde, esnaf ve firmaların kaldırım işgali ve araçlarını gelişigüzel park etmeleri, hem sürücüler hem de yayalar için tehlike yaratıyor.BURSA (İGFA) - Gündüz saatlerinde caddenin bir kısmını işgal eden bazı işletmeler, yükleme ve boşaltma araçlarını caddeye park ederek hem trafiği aksatıyor hem de yayaların geçişini engelliyor.

Gelişigüzel park edilen araçlar, trafik akışını ciddi şekilde yavaşlatarak uzun araç kuyruklarına neden oluyor.

Duruma tepki gösteren sürücüler arasında zaman zaman sözlü tartışmalar yaşanırken, yayalar da güvenli geçiş alanı bulmakta zorlanıyor.

Uzun süredir Yıldırım Caddesi üzerinde ikamet ettiğini belirten Orhan Keskin, “Her gün bu caddeden geçiyorum, her seferinde korkuyorum çünkü araçlar nereye park edeceğini bilmiyor, yayalar da yolda yürümek zorunda kalıyor.” sözleriyle rahatsızlığını dile getirdi.

Bölge de yaşayan esnaf ve vatandaşlar cadde üzerinde yaşanan park ve trafik sorununa dair yetkililerinin çözüm bulmasını istiyor.