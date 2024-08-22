Bursa'nın Harmancık ilçesinde özel bir şirkete ait binada geç saatlerde çıkan yangının çevre ormana sıçramaması için bölgede ekipler sabaha kadar ekipler soğutma çalışması yaptı. Yangın kontrol altına alındı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın dağ ilçelerinde Harmancık'ta faaliyet gösteren özel bir şirkete ait binada gece geç saatlerde yangın çıktı.

İhbar sonrasında Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri olay yerine geçerek söndürme çalışmalarına katıldı.

Bina içinde yanıcı ve patlayıcı maddelerin bulunması dolayısıyla yangının kontrolden çıkma durumunda yangının ormana sıçramaması için ekipler gece boyunca ormanlık alanada gerekli önlemler aldı. Kontrol altına alınan bölgede soğutma çalışmaları devam ediliyor.