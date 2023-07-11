2017 yılında Türkiye Milli Çeşit Listesi'nde yerini almış ve kültür bitkisi olarak değerlendirilen Pelemir için Bursa'nın Harmancık ilçsinde 'Tarla Günü' etkinliği düzenlendi.BURSA (İGFA) - Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Harmancık ilçesinde Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü personellerinden Ziraat Yüksek Mühendisi Metin Davut koordinatörlüğünde ekimi yapılan pelemir bitkisinin hasadını düzenlenen programla gerçekleştirdi.

Pelemir hasadına Bursa Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz ATAŞ, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fethi Yıldız, Harmancık Kaymakamı Esma Atasever, Bursa İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Erdoğan Ceylan, DB Tarımsal Enerji ve Tarımsal Projeler Direktörü Nezih Suyaran ile birlikte Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Sincik katıldı.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, Pelemir bitkisinin zor koşullara dayanıklı ve oldukça verimli yağ bitkisi olduğunu vurguladı.

Pelemirin soğuğa aynı zamanda kurağa dayanıklı olduğundan gelecek için potansiyel bir alternatif yağ bitkisi olarak önerildiğini kaydeden Müdür Aygül, "Kıraç, eğimli, ve tarıma uygun olup kullanılmayan atıl arazilerde uzun yıllar sonra tarımsal işleme yapılması durumunda, nadas alanlarına uygun, kuraklığa ve soğuğa karşı dayanıklı bir bitkidir. Ülkemizde kullanılmayan tarım arazilerinin tarıma kazandırılmasında ve domuz zararı görülmemesiyle de tercih edilebilecek bir bitkidir.'' dedi.

Tarımsal açıdan her yenilik ve gelişime açık olan Harmancık'ın geçen yıl 4 mahallesinde 6 üreticinin katkısı ile toplam 22 dekarlık alanda ilk defa ekim denemesi yapıldığını hatırlatan Aygül, hasat edilen 2 bin 485 kg tohumun alıcı firmaya teslim edilmeyip tekrar tohumluk olarak dağıtımının üreticilere yapıldığını belirterek, "Geçtiğimiz sene elde edilen olumlu sonuç ile bu seneki üretim sezonunda Harmancık'ta 12 mahallede 27 üreticimiz ile toplam 716 dekarlık alanda Karahan çeşidi tohumlarımızın ekimi yapılmıştır. İlçemizde toplam 716 dekar ekili alan ile yüzde 18,5'lik paya sahip olan Harmancık ilçemiz, Eskişehir-Seyitgazi'den sonra 2. İlçe konumunda bulunmaktadır. Bu yıl ekonomik açıdan değerlendirilmesi daha net yapılacak pelemir tarımından balya geliri hariç olmak üzere 1 milyon TL üzerinde tohum geliri beklenmektedir" diye konuştu.