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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı'nın 2025 yılının sonunda belli bir kısmının, 2026 yılında da tamamının biteceğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir dizi ziyaretlerde bulunmak için gittiği Karabük'te, Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren hattının tamamlanma tarihini açıkladı.

AK Parti Karabük İl Başkanlığı'nı ziyarette basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, Bursa-Yenişehir Osmaneli Hızlı Tren hattının 2026'da tamamlanacağını duyurdu.

Bakan Uraloğlu, söz konusu hattın 2025 yılının sonunda belli bir kısmını, 2026'da ise tamamının biteceğini açıkladı.

Karabük Gar Projesi hakkında basın mensuplarını bilgilendiren Uraloğlu, "Orada bir kavram projesi de var. O kavram projesidir. Onun biz garı taşıyacağımız yerin ön projesini yaptık ve imzaladık. Biz de şimdi onun demir yollarımız onun detay projesini yapıyor. Böyle inşallah burada bunun nihai projesini yapacak ve biz öncelikle yatırım programına alınarak hani bu seneye yetiştirebilirsek bu sene olmadı 2025in yatırım programını alarak garı taşıyacağız o süreçte de detay proje oranın şekli, yapılış şekli vesaire onları da konuşacağız ve yürüyeceğiz inşallah" diye konuştu.