Bursa hukuk camiası ve avukatlar, AK Parti Bursa İl Başkanlığının düzenlediği "Türkiye Yüzyılı Cumhur İttifakı Hukukçular Buluşması" iftarında bir araya geldi.BURSA (İGFA) - İftar yemeğinde konuşan AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, “Milletimizin, dün olduğu gibi bugün de yaşanan sıkıntıları çözebilecek donanıma, irade ve kapasiteye sahip olarak gördüğü Cumhur İttifakı, bu güvene layık olacak gayret ve çabayı ortaya koymaktır. Cumhur İttifakı olarak, vatandaşın iradesinin sandığa yansıması için, avukatlar ve hukukçu arkadaşlarımız da dahil, hepimize ayrı ayrı görev ve sorumluluk düşüyor” dedi.

AK Parti İl Başkanlığının, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlediği ‘Türkiye Yüzyılı Cumhur İttifakı Hukukçular Buluşması’ iftarına, Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Cumhur İttifakı çatısı altında yer alan Milliyetçi Hareket Partisi Bursa İl Başkanı Cihangir Kalkancı, Büyük Birlik Partisi Bursa İl Başkanı Haldun Filizli, Yeniden Refah Partisi Bursa İl Başkanı Murat Kolancı, HÜDAPAR Bursa İl Başkanı Mehmet Şimşek, Hukuki Araştırmalar Dermeği (HUDER) Bursa şube başkanı Av. Necdet Yılmaz, Türk Hukuk Enstitüsü Bursa Şube Başkanı Av. Ahmet Doğu, Bursa Barosuna bağlı avukatlar ile hukukçular katıldı.

AK Parti İl Başkanlığının ev sahipliğinde düzenlenen ve 450 avukat ve hukukçuyu buluşturan iftarda konuşan AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, “Öncelikle bu akşam iftar da bizlerle olan tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum. Milletimizin, dün olduğu gibi bugün de yaşanan sıkıntıları çözebilecek donanıma, irade ve kapasiteye sahip olarak gördüğü Cumhur İttifakı, bu güvene layık olacak gayret ve çabayı ortaya koymaktır. Biz, küresel yönetim ve ekonomi sisteminin yeniden yapılandığı şu dönemde, Türkiye'yi hedeflerine ulaştıracağımızı söylüyoruz. Biz 'Büyük ve Güçlü Türkiye' diyoruz. Türkiye Yüzyılını birlikte inşa edecek, güç birliği yaparak geleceğe kararlı adımlarla yürüyeceğiz. Partilerimizin her kademesinde sorumluluk üstlenen bizler, eser ve hizmet yarışında bayrağı yeni nesillere teslim edene kadar bu vazifemizi hakkıyla yerine getirmekle mükellefiz” diye konuştu.

Kendilerine Millet İttifakı adını veren şer odaklarının tek siyasi argümanlarının, 21 yıldır iktidar olarak bu milletin hayallerini gerçekleştirmiş olan Ak Parti ve Recep Tayyip Erdoğan’nın iktidardan gitmesi üzerine olduğunu, bunun da Türk Milletinde bir karşılık bulmadığını söyleyen Davut Gürkan, “Bu gün Cumhur ittifakı çatısı altında bir araya gelmiş olan bizler ise, hizmet diyoruz, eser diyoruz, ‘Türkiye Yüzyılı’ ve ‘Şahlanış’ diyoruz. Biz, büyük ve güçlü Türkiye diyoruz. 20 yılda ülkemiz ve milletimiz için yapılanları ne kadar anlatsak azdır. Bunların ise tek derdi; Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun. Onun karşısında olmak demek bu hizmetlere karşı olmak demek. 14 Mayıs seçimleri, beka açısından çok önemli. Bu noktada herkese olduğu gibi, siz avukat arkadaşlarımıza da çok önemli görev düşüyor. Seçim günü kullanılan oylara hep birlikte sahip çıkacağız. Cumhur ittifakı olarak, barodan bağımsız, aynı siyasi temel değerlere sahip olduğumuz siz değerli hukukçularımızla birlikte hareket ederek, oylarımıza sahip çıkmak için okul sorumlusu teşkilat mensubu arkadaşlarımız dışında bir hukukçu desteği almak istiyoruz Cumhur ittifakının neferleri olarak bizler de gece gündüz demeden çalışarak liderlerimize en büyük desteği verip, 14 Mayıstaki bu önemli seçimi de yine zaferle sonuçlandıracağız inşallah” diye konuştu.

‘Türkiye Yüzyılı Cumhur İttifakı Hukukçular Buluşması’nda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 14 Mayısta yapılacak seçimlerin önemine vurgu yaptı. Aktaş; “Bu güne kadar yapılan seçimlerin tamamı, demokrasimizin gelişmesi ve güçlenmesi adına tabi ki önemli. Ancak 14 Mayısta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimleri, Türkiye’nin önümüzdeki yüzyılda hedeflediği başarılara ulaşması için çok çok büyük bir önem taşıyor. Türkiye Yüzyılı adını verdiğimiz bu seçimler, ülkemizin şahlanışının kapılarını açacak. Bunu da hep birlikte başaracağız. Cumhur İttifakı olarak birliğimiz, dirliğimiz daim olsun inşallah” diye konuştu.

"Türkiye Yüzyılı Cumhur İttifakı Hukukçular Buluşması" iftarına katılan Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, bir çok yasal düzenlemenin yanında, özellikle avukatların karşılaştıkları sorunların giderilmesi için de çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Türkiye’ye hizmet etmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan; “Ülkemizde hukukun üstünlüğü, demokrasinin yerleşmesi, temel hak ve hürriyetler gibi pek çok konuda çok önemli çalışmalar yaptık. Mutlaka eksiklerimiz vardır ancak, bundan 20 sene önceki Türkiye ile bu günün Türkiye’si, kıyas götürmeyecek bir şekilde ileri bir hukuk devleti noktasındadır. Ancak bu, hiçbirimizi aldatmasın. Biz rahmetli Turgut Özal zamanında da demokrasi noktasında bir çok gelişmeyi görüp yaşamamıza rağmen, bütün bunların 28 Şubat süreciyle bir günde nasıl yok edildiğini de gördük, yaşadık. Türkiye ve bizlerin, artık böyle yeni bir araya, yeni bir molaya tahammülümüz yok. İnşallah hep beraber el ele veri daha çok çalışarak, ülkemizi hukuk devleti ve ileri demokrasi noktasın da muasır devlet seviyesine taşımak için olması gereken neyse hep beraber yapmaya devam edeceğiz” dedi.