Bir dizi ziyaret için Bursa’ya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın katılımıyla Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ‘Bursa İş Dünyası Buluşması’ programı düzenlendi. Programda Bursa’da gerçekleştirilen yatırımlar ve projeler ele alındı.BURSA (İGFA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa Milletvekili Efkan Ala, Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve çok sayıda iş insanı katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın tarihi, kültürel, turizm ve tarımsal potansiyelinin yanında sanayisiyle de öne çıktığını ifade ederek “Bursa sanayilerle büyümüş, sanayi karakteristiği ön planda olan bir şehir. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte daha nitelikli sanayiye ulaşabilmeyi hedefliyoruz. Özellikle 2024-2029 yılları için daha nitelikli, daha katma değerli, daha fazla ihracat yapabilmek adına en önemli projelerden biri olan KOBİ OSB, bizim için kıymetli ve değerli. BTSO ile iş birliği içerisinde herhangi bir rant söz konusu olmadan, şehir merkezinde ilgili taraflarla paylaşmış olacağız. 3 farklı noktada lojistik merkezler oluşturulması ile alakalı çalışmalarımız da var. Bursa, üreten ve gelişen bir şehir. Bu anlamda şehrimize bakanlıklar nezdinde verdiğiniz destekler çok kıymetli. Özellikle ulaşan şehir Bursa hedefiyle yatırımlarımız devam ediyor. TEKNOSAB Kavşağı, Demirtaş OSB Kavşağı, Çalı Yolu’nda ve nice projede desteklerinizi esirgemediniz. Raylı sistem ağımızı da genişletiyoruz. Bursa’nın ulaşan, yaşayan, üreten şehir olmasını istiyoruz. Bu manada Bursa’ya yapacağınız destek ve katkılarınızın çok önemli olduğu ifade ediyor, katılımlarınız için teşekkür ediyorum” dedi.

“ÖNCELİĞİMİZ ENFLASYONLA MÜCADELE”

Dünyanın ekonomik olarak iyi bir dönemden geçmediğini ifade ederek söze başlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Pandemi ve sonrasında yaşanan olumsuzluklarda dünya büyümesi ve ticareti, tarihsel ortalamaların altında seyrediyor. Bir takım toparlanmaları var. Geçtiğimiz yılı dünya ekonomisi yüzde 3 civarında Türkiye ekonomisi ise yüzde 4.5 büyümeyle kapattı. Ülkemiz ilk kez trilyon dolarlık ekonomiler ligine girmiş oldu. Geçen yıl 1 trilyon 119 milyar dolarlık ekonomik büyümeyle 2023'ü kapatmış olduk. Nominal dolar bazında kişi başına düşen gelirimiz ise 13 bin 110 dolar seviyesine ulaştı. 2023’ün 4. çeyreğinde sabit sermaye yatırımlarının yüzde 10.7 artmış olması, makine teçhizat yatırımlarındaki artışın da yüzde 14 seviyelerinde olması sanayimizin gücünü ve potansiyel büyümemizi ortaya koyan olumlu göstergelerdir. Enflasyonla mücadele temel önceliğimiz. Büyümemizi sürdürürken enflasyonu da düşürmeyi hedefliyoruz. Enflasyonda geçen yılı yüzde 64.8'le kapattık. Kalıcı refah artışı ve sürdürülebilir büyümenin, fiyat istikrarı ile ilişkili olduğuna inanıyoruz. 2025 yılında enflasyon beklentimiz 'ler seviyesine gerilemesi, 2026 yılında ise tek haneli enflasyona yeniden ulaşacağız. Tahminimiz, Şubat ile birlikte 12 aylık cari açığımızın 32-33 milyar dolarlara kadar gerileyeceği yönünde. Ayrıca 2023 yılını 54,3 milyar dolarlık turizm geliriyle kapattık. Geçen yıl ihracatımız 256 milyar dolar gerçekleşti. İş gücü piyasalarımıza baktığımızda istihdam oranımız Ocak ayında yüzde 9.1 oldu. Türkiye tarihinde ilk defa iş gücünün yüzde 49 ile istihdam edildiği bir dönem yaşıyoruz. Geçen yıl kadın istihdamındaki artışın önemli bir rol oynadığını ifade etmek isterim. Toplam istihdamımız 32 milyon 222 bin seviyesine yükseldi” diye konuştu. Bursa’nın sanayide öncü kentlerden biri olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 18 milyar dolar ihracat yapabilen Bursa’nın, Türkiye için çok kıymetli bir konumda olduğunu söyledi. Bu kapsamda bütün sanayici ve çalışanları tebrik eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz “Ulaştırma başta olmak üzere birçok alanda Bursa’ya yatırım yapıyoruz. Demiryolu yatırımlarımıza ve OSB’lerle bağlantılarına da ağırlık vereceğiz. Lojistik alanda iyileştirmeler ile rekabet gücümüzü de arttırmayı hedefliyoruz. Şehirde ortak aklı önemsediği ve önemli projeleriyle Bursa’ya değer katan Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Başkanımızı tebrik ediyorum” dedi.

“ÜLKE KALKINMASINDA LİDER ŞEHİR, BURSA”

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, ‘Bursa büyürse Türkiye büyür’ inancı ile son 11 yıldır ülke hedefleriyle bütünleşen 60'ın üzerinde makro düzeyli projeyi hayata geçirdiklerini belirtti. Ortak akılla hareket ettiklerini söyleyen Başkan Burkay, hayata geçirdikleri projeler ile ülke ekonomisine 18 milyar doları ihracat olmak üzere toplam 32 milyar dolarlık dış ticaret hacmiyle kalkınmanın en büyük destekleyici gücünün Bursa olduğunu söyledi. Türkiye'nin sanayi potansiyeli en güçlü kentlerinden bir tanesinin Bursa olduğunu hatırlatan Başkan Burkay, “Bursa, özellikle sanayinin toplam gayri safi hasılası içinde yüzde 46'lık payıyla sürdürülebilir büyümenin de en önemli parçasıdır. Bursa bugüne kadar ülkemizin kalkınmasında her zaman lider pozisyon yüklenmiştir. Bizlerin amacı Bursa'nın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da özellikle Türkiye Yüzyılında ülkemizin kalkınmasında liderliğini devam ettirmektir. Bu açıdan da özellikle iki gün önce Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte imzalamış olduğumuz KOBİ OSB protokolümüzü, Bursa ve Türkiye ekonomisi için çok önemsemediğimizi belirtmek istiyorum. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımıza da KOBİ’lerimize vermiş olduğu destekten dolayı tekrar çok teşekkür ediyorum” dedi.