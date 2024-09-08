Bursa’da "Okulumda KANpanya var" projesi kapsamında Kızılay’a en çok kan bağışında bulunan okullara plaket takdim töreni düzenlendi.BURSA (İGFA) - Bursa'da "Okulumda KANpanya var" projesinin plaket takdim törenine Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, Kızılay Bursa Şube Başkanı Prof. Dr. Murat Tutanç, Güney Marmara Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Nihat Çakır, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yunus Bulut ve ödül almaya hak kazanan okul müdürleri katıldı.

Törende konuşan Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, Kızılay’ın kara gün dostu olarak hem Türkiye’de hem de dünya genelinde doğal afet ve olağanüstü durumlarda insanların yardımına koştuğunu vurguladı.

Kızılay’ın kan ihtiyacını karşılamadaki kritik rolüne dikkat çeken Alireisoğlu, bu önemli görevin yerine getirilmesinde eğitim camiasının verdiği desteğin büyük önem taşıdığını belirterek, kampanyaya destek veren öğretmen ve veliler ile kan bağışına teşvik eden okul müdürlerine teşekkür etti. Ayrıca, yeni eğitim öğretim döneminde kan bağışı kampanyalarına daha güçlü bir şekilde katılacaklarını ifade etti.

Kızılay Bursa Şube Başkanı Prof. Dr. Murat Tutanç ise, Kızılay’a yapılan değerli bağışlar sayesinde Türkiye’deki tüm kamu ve özel hastanelerde tedavi gören hastaların kan ihtiyacının karşılandığını belirtti. Tutanç, yeni dönemde de bu bağışların artarak devam etmesini ümit ettiğini dile getirerek, kampanyaya destek veren öğretmenlere, öğrencilere ve velilere teşekkür etti.

Güney Marmara Kan Merkezi Müdürü Dr. Nihat Çakır, konuşmasında “Okullarımızın Kızılay’a verdiği bu güçlü destek, toplumumuzda dayanışma ve yardımlaşma kültürünün ne kadar köklü olduğunu gösteriyor. Bu kampanya sayesinde, okullarımızın sosyal sorumluluk projelerinde ne kadar aktif ve duyarlı olduklarını bir kez daha görmüş olduk” ifadelerini kullandı.