Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mehmet Akif Yaman’ı Bursa’da misafir etti. Ziyaret kapsamında, Türkiye ile Bosna-Hersek arasında eğitim alanındaki ilişkileri daha da güçlendirmeyi hedefleyen önemli bir çalışma toplantısı gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Bursa Muradiye Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin ev sahipliğinde yapılan toplantıya, Bosna-Hersek’teki okullarla kardeş okul protokolü bulunan 6 okul müdürü ve iş birliği potansiyeli taşıyan 30 okul müdürü katıldı. Mevcut iş birlikleri değerlendirildikten sonra, yeni projeler ve ortak etkinlikler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Taraflar, kültürel etkileşimi artıracak ortak çalışmalar için niyetlerini belirtti.

Etkinlikte, Tercihim Türkçe Projesi kapsamında Mayıs ayında Bosna-Hersek'te düzenlenecek olan 12. Çocuk Şenliğine Bursa’daki kardeş okullar da davet edildi. Şenlik, kültürel paylaşım ve öğrenciler arasında kalıcı dostlukların kurulması açısından büyük önem taşıyor.

Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, eğitimde uluslararası iş birliklerinin yalnızca akademik başarıyı değil, aynı zamanda kültürel zenginleşmeyi de sağladığını vurguladı. Alireisoğlu, “İki şehir, tarihsel bağlarıyla birbirine bağlıdır. Okullarımız da bu bağı, tarihi misyonuna uygun şekilde kardeşlik bağları ile güçlendirebilir. Kardeş okullar, bu anlamda öğrencilerimiz için yeni fırsatlar ve daha iyi bir gelecek inşa edebilir” dedi.