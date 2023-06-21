Bursa’daki kentsel dönüşüme yönelik açıklamalarda bulunan Bursa İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Ülkü Küçükkayalar, sürece yönelik 'daha akılcı ve herkesi mutlu eden' bir dönüşüm mesajı verdi.Merve ÖZDEMİR ÇEVİK - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Birinci derece deprem kuşağında yer alan Bursa'da uzun zamandır bilimsel çalışmalar sürerken, en son 6 Şubat’ta yaşanan depremlerden sonra Bursalı vatandaşlar da kentsel dönüşüm noktasında bir kez daha çare aramaya başladı.

Kentsel dönüşüm konusunda Herkes Duysun'a özel açıklamalarda bulunan Bursa İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Başkanı Ülkü Küçükkayalar, kentsel dönüşümün başlı başına bir plan program ve irade işi olduğunu söyledi.

Küçükkayalar, kentsel dönüşüm programlarının bir bütüncül plan içinde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Bursa'da bugüne kadar 'kentsel dönüşüm' adına yapılan bina dönüşümleri ya da yöresel dönüşümlerin çok doğru ilerlemediğini öne süren Küçükkayalar, "Maalesef tüm kamuoyunun da kabul ettiği bir gerçek. Türk toplumunda yaşanmışlıklarla öğrenilen birtakım doğrular var. Kesinlikle umut ediyoruz ve inanmak istiyoruz ki, bundan sonraki kentsel dönüşüm süreçleri daha akılcı, herkesi mutlu eden sonuçlarla karşımıza çıkar. Herkesi mutlu edenden kastımız öncelikle dönüşüme giren binalardaki ya da bölgedeki insanımızın mutluluğudur. İkinci olarak toplumun bundan fayda sağlamış olması dönüşüme, gelişime imkan sağlamış bir uygulama ile karşılaşılmış olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

“İHTİYACIMIZ DONANIMLI, YETİŞMİŞ TEKNİK KADROLAR..."

Güvenli yapı aşamalarında yetkin mühendisliğin önemine de dikkati çeken Bursa İMO Başkanı Ülkü Küçükkayalar, son yaşanan 6 Şubat depremiyle birlikte karşılarına çıkan nitelikli bina yapımı konusunda, yetkin mühendisliğin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını söyledi.

Donanımlı ve yetişmiş teknik kadrolara ihtiyaç duyduklarını söyleyen Başkan Küçükkayalar, “Uzun yıllardır ülkede uygulanan eğitim politikası gereği çok sayıda meslek insanı diplomalarıyla bir takım haklara sahip oluyorlar. Ancak o diplomaları alırken ki eğitim kalitesinde ciddi bir düşüş görüyoruz. Özellikle, odamıza gelen genç mühendisler ve yeni mezun mühendislerde yetersizlik görüyoruz. Eğitim politikasının ihtiyaçlara yönelik nitelikte ve nicelikte olması gerekiyor. Burada, üniversitelerin iyi eğitim vermediğinden yola çıkmak istemiyorum. Ancak gençlerimizin diploma almaya yönelik beklentileriyle hayatın gerçekleri çok örtüşmüyor. İhtiyacımız, donanımlı, mezun olmuş, yetişmiş teknik kadrolardır" diye konuştu.