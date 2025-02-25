Bursa'da İnegöl Belediyesi, Ramazan ayına yönelik hazırlıklarını tamamladı. İftar ve sahurlar için lokanta ve restoranlara yönelik düzenlemeler tamamlanırken, Ramazan davulcularının çalışma yöntemleri belirlendi. Sosyal yardımlara yönelik çalışmalar sürdürülüyor, ramazan eğlenceleri için de programlar hazır.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi’nde ramazan ayına ilişkin hazırlıklar tamamladı. Başta Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü olmak üzere tüm birimler 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’i karşılamaya hazır. Belediye Başkanı Alper Taban, ramazan ayı hazırlıklarına ilişkin yaptığı açıklamayla kamuoyunu bilgilendirdi.

28 Şubat’ı 1 Mart’a bağlayan gece ilk sahurun yapılacağını hatırlatarak Ramazan ayının tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni eden Başkan Taban, “Ramazan ayına erişmenin huzurunu, mutluluğunu, sevincini yaşıyoruz. Ramazan ayı bildiğiniz gibi oruç, ibadet, sabır ayıdır. Allah’ın rahmet ve bağış kapılarının sonuna kadar açıldığı aydır. Bizler de bu noktada inşallah ramazan ayına erişmeyi niyaz ediyoruz. Kurum olarak da bu müstesna zaman dilimine yönelik bir dizi hazırlık yaptık. Özellikle Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzün bu süreçte önemli vazifeleri var. Vatandaşlarımızla birlikte ramazan ayını en güzel şekilde geçirmeyi ve bayrama erişmeyi ümit ediyoruz.” dedi.

GIDA YARDIMLARI BAŞLIYOR

“Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz Ramazan ayı hazırlıkları kapsamında hassasiyetle çalışmalarını sürdürüyor. Ramazan yardımları kapsamında 1087 aileye ve toplamda yaklaşık 4.837 kişiye gıda yardımı yapılması planlanıyor. Ramazan ayı gıda mevcut sayımız 736 aile/3.640 kişi. Düzenli yardım alan ise 351 aile/1.197 kişi. Yardımlarla ilgili listelerimiz hazır. Ramazan öncesi bu hafta kart dağıtımlarımız yapılacak ve ailelerimize teslim edilmiş olacak.”

GLÜTENSİZ KOLİ DAĞITIMI OLACAK

“Çölyak hastası ailelerimiz için de geçtiğimiz yıl glütensiz koli yardımlarına başladık. Bu yıl da yine ramazanda glütensiz koli dağıtımı olacak. Kayıtlı 19 ailemiz var. Bazı ailelerimizde 2 çocuğu çölyak hastası olan vatandaşlarımız var. Toplam 25 koli dağıtımı gerçekleşecek. Daha önce bu ailelerimizi gıda kartı ile destekliyorduk.”

“Yine ramazan ayı öncesi ısınma yardımlarımız tamamlandı. 503 aile, toplamda 2000 kişiye tek seferlik 3.000 TL olmak üzere toplamda 1 milyon 509 bin lira ödeme gerçekleştirildi.”

RAMAZAN AYINDA “BİR İSTEĞİM VAR” ZİYARETLERİ YAPILACAK

“Bir yandan da sadece ramazan ayında değil, yıl boyunca sıcak yemek yardımlarımız devam ediyor. Geliri olmayan ve yemek yapacak kimsesi bulunmayan 44 ailemize, ortalama aylık 2880 öğün yemek ulaştırılıyor. Yakını olmayan kimsesiz yaşlılarımızın sosyal yardım kartıyla gıda alışverişleri tarafımızca yapılıyor. Daha önce gerçekleştirdiğimiz “Bir isteğim var” projemizi tekrar aktif hale getirerek yaşlılarımızın isteklerini yerine getirmek için ramazan ayında arkadaşlarımız ziyaretlerini sürdürecekler. Daha evvel ev tadilatı, işitme cihazı alımı, eşya temini gibi ihtiyaçlarını karşılamıştık. Bunların yanı sıra rutin yardımlarımız da devam ediyor.”

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ RAMAZAN ÖNCESİ VE SÜRESİNCE SAHADA OLACAK

“Bu süreçte en önemli vazifelerden biri Zabıta Müdürlüğümüzün. Zabıta Müdürlüğümüz zaten hali hazırda yılın 12 ayı, 365 gün halk sağlığının korunması ve tertip düzen konusunda görevinin başında. Ancak Ramazan ayında daha dikkatli ve özenli bir şekilde bu süreci yürütüyorlar. Ramazan geleneği ürünlerin satışından lokantalara yönelik kaldırım serbestliğine, vatandaşın daha fazla alışveriş yaptığı dönemde fahiş fiyat suistimallerine kadar sıkı bir denetim süreci oluyor bu dönem. Bunların planlamaları da yapıldı. Esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın da hakim olması adına kararları ve uygulamaları duyurmak istiyorum.”

“Ramazan geleneği haline dönüşen helva, tatlı ve limonata gibi gıda ürünleri sadece ilgili işletmelerce satılacak olup, açıkta ve farklı sektörlerce satışına izin verilmeyecektir. Esnafımız sadece kendi işyerinin önünde, araç ve yaya trafiğini engellememek kaydı ile satışa müsaade edilecektir. Esnafımızı korumak amacıyla seyyar satışlara müsaade edilmeyecektir.”

LOKANTALARA KALDIRIM SERBESTLİĞİ VE SAAT DÜZENLEMESİ

Lokanta ve restoranlar Ramazan ayı boyunca saat 18:00’den itibaren kaldırımı ve yolu tamamen kapatmayacak şekilde iftar masası açabilecekler. Ramazan ayında kahvehane, kıraathane, çay ocağı, çay bahçesi, lokanta, restoran, kafe ve kafeterya sektörlerindeki iş yerleri sahura kadar hizmet verebilecekler. Ancak bu noktada gürültü rahatsızlığı konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica ediyoruz.

“Berber ve kuaförler ise Ramazan ayı boyunca saat 24.00’a kadar hizmet verebilecek olup, bayram haftası son 5 gün kapanış saati serbest bırakılacaktır.”

YOĞUN DENETİM ATAĞI

“Özellikle ramazan ayında tüketimi yoğun olan ürünlerin; tazelik, son tüketim tarihi, hijyen, fahiş fiyat, kasa/etiket denetimleri hassasiyetle yapılıyor ve yapılmaya devam edecek. Bu noktada vatandaşlarımızın da ihbar ve şikayetlerini; ürün, satış fişi ve etiket resimleri ile birlikte 153 ve WhatsApp hatlarımız üzerinden bizlere bildirmenizi rica ederiz. 24 saat denetim esasıyla gerek resmi gerekse de sivil ekipler tarafından; market, kasap, manav, pazaryerleri, fırın, unlu mamul ve tatlı sektörleri başta olmak üzere sıkı bir denetim programı yürütülecektir. Ramazan ayını kullanarak halkımızın dini ve vicdani duygularını istismar eden dilencilere yönelik de denetimler yapılacaktır. Seyyar satıcılara asla müsaade edilmeyecek olup, gerekli denetimler yapılacaktır.”

RAMAZAN DAVULU UYGULAMASI

“Ramazan geleneklerimizden birisi olan Ramazan davulcularına da müsaade edilecek olup, davul sahura 2 saat kala çalmaya başlanacaktır. Daha erken saatte çalınmasına müsaade edilmeyecektir. Ramazan davulcularına başvurmaları halinde Zabıta Müdürlüğümüzce izin belgesi verilecek olup, izin belgesi olmayan davulculara müsaade edilmeyecektir.”

“Bu noktada bir uyarıyı da yapmak istiyorum. Yaya ve araç trafiğini aksatmamak adına; gün boyu ve özellikle iftar yoğunluğunun başladığı saatlerde araçlarımızı otobüs duraklarına, yaya kaldırımı ve yaya geçitlerine, park yasağı olan yerlere lütfen bırakmayalım. Vatandaşlarımızdan hassasiyet bekliyoruz.”

İNEGÖL’DE RAMAZAN AYININ RUHUNU YAŞATACAK ETKİNLİKLER

“Ramazan ayında bir önemli konumuz da Ramazan-ı Şerif’in ruhunu yansıtacak etkinlikler. Bu noktada Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz ramazan ayında 11 farklı camide teravih programı ve 5 mahallemizde mahalle şenlikleri etkinlikleri gerçekleştirecek. Bu yıl da yine birbirinden kıymetli hafızlarımızı teravih programlarında farklı camilerimizde ilçe halkımızla buluşturacağız. Teravih programları kapsamında; 28 Şubat Cuma Alpcan Çelik ve Mevlidhan Mustafa Kaya hocalarımız Altınbaş Camisinde, 04 Mart Salı akşamı Fatih Kaya hocamız İpek Yolu Camisinde, 06 Mart Perşembe akşamı Ahmet Yüksel ile Mustafa Kaya hocalarımız Akhisar Mahallesi Camisinde, 07 Mart Cuma Tayyip Hoş hocamız Alanyurt Uludağ Camiinde, 11 Mart Salı akşamı Halil İbrahim Baş hocamız Yeniceköy Çarşı Camiinde, 13 Mart Perşembe akşamı Osman Bostancı hocamız Cerrah Merkez Camisinde, 14 Mart Cuma akşamı Ferruh Muştuer ile Mustafa Kaya hocalarımız Tahtaköprü Camiinde, 18 Mart Salı akşamı Ali Derman hocamız Tabakoğlu Camisinde, 21 Mart Cuma akşamı Abdullah Altun hocamız TOKİ Hz. Ali Camisinde, 24 Mart Pazartesi akşamı Arif Tecanlıoğlu hocamız Göçmen Camisinde, 26 Mart Çarşamba gecesi idrak edeceğimiz Kadir Gecesinde ise Adem Bilgetay ile Mustafa Kaya hocalarımız OSB camisinde İnegöl halkımızla buluşacak.”

MAHALLE ŞENLİKLERİ DÜZENLENECEK

“Çocuklara yönelik ramazan etkinlikleri kapsamında da Mahalle Şenlikleri ve Ramazan Orta Oyunu programlarımız olacak. 08 Mart Cumartesi 20.00’da Kurşunlu Çok Amaçlı Salonunda, 09 Mart Pazar 20.00’da Tahtaköprü Mahallesi Düğün Salonunda, 15 Mart Cumartesi günü 13.00-15.00 arasında Cerrah Mahallesi Cerrah İlkokulu Spor Salonunda, 16 Mart Pazar akşamı 13.00-15.00 arası Yeniceköy Mahallesi Kapalı Spor Salonunda ve 22 Mart Cumartesi günü 13.00-15.00 arası Alanyurt Yunus Emre Spor Salonunda etkinliklerimiz olacak.”