Geleceğin modern İnegöl’ünü inşa ederken şehrin ihtiyaçları ve vatandaşların beklentileri doğrultusunda kendi kaynaklarının yanı sıra alternatif kaynak sağlayıcı kurum ve kuruluşlardan dış kaynak desteği de sağlayan İnegöl Belediyesi, geride kalan dönemde 166 milyon TL kaynak üretti.BURSA (İGFA) - Bursa'da gelecek 5 yılın planlamalarını sürdüren İnegöl Belediyesi’nin geride kalan dönemde elde ettiği mali başarı dikkat çekti.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından 5 yıllık yol haritasını belirleyen İnegöl Belediyesi, plan ve programları ışığında projelerini hayata geçirmek üzere o dönem pek çok adım attı. 2020-2024 Stratejik Planında yer alan projelerine dair ön fizibilite, fizibilite, projelendirme çalışmaları, master planlar, üst ölçekli analizler gibi birçok akademik paydaşlı çalışma gerçekleştirildi. Şehrin ve vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda ihtiyaç öncelik sıralamasına göre kısa, orta ve uzun vade şeklinde projelerini planlayarak yatırım programlarını oluşturan İnegöl Belediyesi, bu programlar doğrultusunda da alternatif kaynak sağlayıcı kurum ve kuruluşlarla yakın ilişkiler kurarak çeşitli destekler elde etti. Kültür sanat çalışmalarından, tarımsal çalışmalara, rekreasyon alanı projelerinden kompleks spor merkezlerine kadar birçok alanda dış kaynak desteği sağladığı görüldü.

YALIN BELEDİYECİLİKLE 70 MİLYON TL TASARRUF

Halihazırda ülke genelinde bulunan 1391 Belediye içerisinde mali kaynak yönetimi ve stratejik yönetim performansı ile listenin ilk sıralarında yer alan İnegöl Belediyesi, kaynaklarını mali disiplin içerisinde verimli kullanmaya azami gayret sarf ediyor. Her yıl gerçekleştirilen bütçe planları doğrultusunda bütçenin sermaye/yatırım odaklı planlanıyor oluşu kaynak yönetiminde vatandaşın önceliklendirildiğinin göstergelerinden biri olurken, 2020 yılında başlatılan Yalın Belediyecilik çalışmaları ile çeşitli alanlarda hayata geçirdiği verimlilik analizleri ve uygulamaları neticesinde de İnegöl Belediyesi geride kalan 3 yılda 70 milyon TL olası giderin önüne geçmeyi başardı.

DIŞ KAYNAKLARDAN 166 MİLYON TL KAYNAK ÜRETİLDİ

Her alanda iyileştirme, verimlilik ve sürdürülebilirlik çalışmalarına devam eden İnegöl Belediyesi’nin şehrin hızla artan nüfusu ve artan ihtiyaçlarına nitelikli cevap verebilmek adına 2020-2024 Stratejik Planı döneminde başta Bakanlıklar olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlarla yaptığı proje odaklı çalışmalar neticesinde 166 milyon TL kaynak ürettiği açıklandı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban; “Şehrimiz iktisadi gücü ve potansiyeli, stratejik konumu, marka değerleri ve sahip olduğu birçok katma değerli unsurla hızla gelişmeye devam etmektedir. Takdir edersiniz ki bu hızlı değişim ve dönüşüm süreci, birçok ihtiyacı da beraberinde getirmektedir. Bizler ihtiyaçlarımızı ve önceliklerimizi kendimiz belirlemiyoruz. Her zaman paydaşlarımızın görüşlerini aldığımız platformlarımız marifetiyle bu ihtiyaç havuzunu oluşturuyoruz. Biliyorsunuz ki şehrimize sorumluluk alanları odaklı farklı kurum ve kuruluşlar hizmet ediyor. Yönetsel alanda şehrimiz özelinde sorumlulukları en az bizim kadar çok olan Bursa Büyükşehir Belediyesi ile de ihtiyaçlarımızı ve önceliklerimizi paylaşıyoruz. Kendilerinden yatırım programlarında İnegöl’ü özel bir noktada konumlandırmaları gerektiğini sıklıkla talep ediyoruz” dedi.

AB VE DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ KURULUYOR

Kaynakların sınırlı olduğunu hatırlatan Başkan Taban, sınırlı kaynakları verimli kullanmaları gerektiğine dikkati çekerek, "Görev emanetimi teslim aldığımız günden bugüne hamd olsun mali disiplinden bir an olsun ayrı durmadık. Her alanda tasarruf her alanda verimlilik ilkesi ile hareket ettik. Hamd olsun doğru planlama ve sürdürülebilir yönetim anlayışımızın meyvelerini yemeye devam ediyoruz. Dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu iktisadi darlıktan minimum etkilenerek gelir üretme yöntemleri geliştirmeye çalışıyoruz. Alternatif kaynak sağlayıcı kurum ve kuruluşlarımızla sürekli irtibat halindeyiz. Yatırım planlarımızı ve projelerimizi sık sık Bakanlıklar başta olmak üzere çeşitli fon sağlayıcı kurumlarla paylaşıyoruz" diye konuştu.