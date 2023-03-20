6 Şubat'ta 11 ilde meydana gelen asrın deprem felaketi ülkemizi derinden etkilerken ilk günden bu yana bölgelere Bursa'dan seferber olan İnegöl Belediyesi, yaraların sarılması için desteğe devam ediyor.BURSA (İGFA) - Devlet millet el ele sloganı ile tüm Türkiye kenetlenerek asrın felaketinden etkilenen şehirlere yardım akınına devam ediyor.

İlk günden bu yana arama kurtarma ekipleri, yardım tırları, makine ekip ve ekipmanları, belediye çalışanlarının desteği, yemek tırı gibi yardımlarla tek vücut olan İnegöl, şehirlerin yeninden ayağa kalkması için gerekli desteği sağlıyor.

İnegöl Belediyesi ekipleri deprem bölgesindeki görevlendirme ile Kahramanmaraş ve Hatay’da belediyecilik hizmetleri başta olmak üzere tahrip olan alanların yeniden düzenlenmesi olmak üzere Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri sahada çalışmalarını sürdürüyor. Aynı zamanda deprem bölgesinde Gastro İnegöl şefleri de günlük 21 bin kişiye sıcak yemek hizmetini sunmaya devam ediyor.