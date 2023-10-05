Bursa'da İnegöl Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantısı 4 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirildi. 10 gündem maddesi ile bir takrir olmak üzere toplam 11 konunun görüşülerek karar bağlandığı meclis toplantısı, Eylül ayı faaliyetlerinin sunumuyla başladı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde Ekim ayı olağan belediye meclis toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulunan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 49. MODEF Expo Fuarından söz etti.

“Çok kıymetli bir fuar başladı" diyen Başkan Taban, "Şehrimizle iftihar ettiğimiz 49. MODEF Expo İnegöl Mobilya Fuarını gerçekleştiriyoruz. Arkadaşlarımızla da görüşmelerimizde güzel bir fuar olduğunu ifade ediyorlar. Bereketli olmasını diliyorum ben de. Şehrimizin en önemli markalarından biri mobilya. Kıymetli mobilyacılarımızı ve tüm emekçilerimizi de kutluyorum” dedi.

PERFORMANS PROGRAMI 2. OTURUMDA GÖRÜŞÜLECEK

Konuşma sonrası gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 8. Maddesinde İnegöl Belediyesi 2024 yılı performans programı ele alındı.

Performans programının komisyonda görüşülerek 2. Oturumda yeniden meclise gelmesi konusu oy birliği ile kabul edildi. Meclisin 10 ve 11’inci maddelerinde ise 15 Ekim’de yapılacak Tarımı Sultanları Bilgi Yarışması ile Cuma akşamı başlayacak Aile Okulu eğitim programlarının sınavında dereceye giren çiftlere verilecek ödüller oylanarak karara bağlandı.