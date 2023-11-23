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Bursa'da İnegöl Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çöp kamyonu arkasında çalışmak üzere 30 personel alımı yapılacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 1 Aralık Cuma günü.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi’nin personel alımına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kurumumuz bünyesinde istihdam edilmek üzere Temizlik İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde çöp kamyonu arkasında çalışacak personel alımı yapılacak. İlçe halkımıza en iyi hizmeti sunmak adına yapılan alım kapsamında 30 personel istihdam edilecek.

1 Aralık Cuma günü 17.00’a kadar Mahmudiye Mahallesi 29. Mobilya Sokak No:29 adresinde bulunan Temizlik İşleri Müdürlüğü idari binasına başvuru yapılabilecek. Başvurular 1 adet fotoğraf ile yapılacaktır.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

Başvuracak adaylarda aranan şartlar ise şöyle: Askerlik ile ilişiği olmana, sağlık sorunu bulunmayan, 45 yaşından gün almamış, İnegöl sınırları içinde ikamet eden, esnek ve vardiyalı çalışma şartlarına uygun olmak.