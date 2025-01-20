Hayata geçirdiği proje ve faaliyetlerle her alanda öğrencileri ve gençleri destekleyen İnegöl Belediyesi, yeni bir hizmeti daha hayata geçirdi. Eğitim ve gençlik alanlarındaki Avrupa fırsatlarını tanıtan ve gençlerin Avrupa faaliyetlerine katılımı hakkında bilgi sağlayan Eurodesk Temas Noktası İnegöl Belediyesi’nde faaliyete başladı.BURSA (İGFA) -

Hayata geçirdiği proje ve faaliyetlerle her alanda öğrencileri ve gençleri destekleyen İnegöl Belediyesi, yeni bir hizmeti daha hayata geçirdi. Eğitim ve gençlik alanlarındaki Avrupa fırsatlarını tanıtan ve gençlerin Avrupa faaliyetlerine katılımı hakkında bilgi sağlayan Eurodesk Temas Noktası İnegöl Belediyesi’nde faaliyete başladı.

İnegöl Belediyesi’nde gençler ve öğrencileri yakından ilgilendiren yeni bir birim bugün itibariyle faaliyete başladı. Gençler için eğitim ve gençlik alanlarındaki Avrupa fırsatlarını tanıtan ve gençlerin Avrupa faaliyetlerine katılımı hakkında bilgi sağlayan Avrupa Bilgi Aktarım Ağı olarak bilinen Eurodesk Temas Noktası, İnegöl Belediyesi bünyesinde açıldı. Temel görevi gençleri yararlanabilecekleri Avrupa fırsatlarından haberdar etmek ve onlardan gelen sorulara cevap vermek olan birim, Strateji Geliştirme Müdürlüğü bünyesinde AB ve Dış İlişkiler Ofisinde hayata geçirildi.

DUYURUSUNU BAŞKAN TABAN YAPTI

Gençlerin Avrupa Birliği Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan 2021-2027 Erasmus + ve ESC (Avrupa Dayanışma Programı) 2025 Rehberi kapsamında yer alan; gönüllülük, iş, staj, eğitim, kurs programlarına dair hibe çağrılarından haberdar olacak ve başvuru desteği alabileceği Eurodesk Temas Noktasına ilişkin bugün İnegöl Belediyesi hizmet binasında basın açıklaması düzenlendi. Belediye Başkanı Alper Taban, ofisi kamuoyuna tanıtarak gençlere çağrıda bulundu.

“Belediyemizde Eurodesk Temas Noktasını bugün itibariyle aktif ediyoruz” sözleriyle konuşmasına başlayan Başkan Taban, şöyle devam etti: “Bildiğiniz gibi İnegöl Belediyemizin yeşil bina sertifikalı binasında birimlerimizi arttırmaya devam ediyoruz. Daha önce Marka Ofisimizi, Yalın Ofisimizi, AB ve Dış İlişkiler Ofisimizi açmıştık. Bugün de AB ve Dış İlişkiler birimimiz içerisinde yer alan Eurodesk Başvuru Noktasını aktif etmiş olacağız.”

36 AVRUPA ÜLKESİNDE FAALİYETTE

“Bu birim içerisinde neler var bundan bahsetmek gerekirse; gençler için eğitim ve gençlik alanlarındaki Avrupa fırsatlarını tanıtan ve gençlerin Avrupa faaliyetlerine katılımı hakkında bilgi sağlayan Avrupa Bilgi Aktarım Ağıdır Eurodesk. 1990 yılında kurulmuştur. Temel görevi, gençleri yararlanabilecekleri Avrupa fırsatlarından haberdar etmek ve onlardan gelen sorulara cevap verme hizmeti sunmaktır. 36 Avrupa ülkesinde faaliyette bulunan Eurodesk Bilgi Ağı, ülkemizde 2008 yılından bu yana Türkiye Ulusal Ajansı bünyesinde faaliyet göstermektedir. Eurodesk Türkiye Temas Noktaları; Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkez Başkanlığı tarafından gençlere ve gençlere hizmet edenlere Avrupa fırsatları hakkında bilgi vermekle yetkilendirilmiş kuruluşlardır.”

BURSA’DAKİ 7 NOKTADAN BİRİ İNEGÖL BELEDİYESİ

“Bursa’da 7 Eurodesk noktası bulunmakta. 2024 yılı öncesi 3 taneydi, bunlara son başvuru döneminde 4 tane daha eklenmiş oldu. Bir tanesi de İnegöl’de kuruldu. Bu noktalardan dünyada 3 bin tane var. Ülkemizde de yaklaşık 150 noktada olduğunu biliyoruz.”

“Kurumumuzda bu süreci Strateji Geliştirme Müdürlüğümüz bünyesindeki AB ve Dış İlişkiler Birimimiz yönetecek. Aynı zamanda İnegöl Belediyesi’nde Arge Müdürlüğümüzü de kurduk. Burada da Pınar Yıldız hocamız görev yapacak.”

BAŞKAN TABAN’DAN GENÇLERE DAVET

“Eurodesk Temas Noktasında sunulacak hizmetlerle ilgili de bilgi vermek istiyorum. Gençlerimiz Avrupa Birliği Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan 2021-2027 Erasmus + ve ESC 2025 Rehberi kapsamında yer alan; gönüllülük, iş, staj, eğitim, kurs programlarına dair hibe çağrılarından haberdar olacak ve başvuru desteği alabilecek. 28 Avrupa Birliği üyesi ülke, üye olmayan 6 program ülkesinde yaşayan 18-30 yaş aralığında gençlerimiz; yol, ulaşım ve konaklama, kısmi cep harçlığı vb. giderleri karşılanarak çeşitli desteklerden faydalanabilecek. Bizler de bu vesileyle buradan gençlerimize çağrıda bulunmak istiyoruz. İnegöl Belediyemizin hizmet binasında bulunan Eurodesk Temas Noktasına tüm gençlerimizi davet ediyorum.”

FIRSATLARDAN YARARLANIN

“Belirli aralıklarla okullarımıza ziyaretler yapıyoruz. Bu ziyaretlerde de öğrencilerimize ifade ediyoruz, bu tür fırsatlar var bunlardan yararlanalım. İnegöl Belediyesi olarak bizler gençlerimizin, öğrencilerimizin yanındayız. Onların bu fırsatları yakalamalarını istiyoruz. Ben bu çalışmayı çok kıymetli buluyorum.”