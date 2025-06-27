Bursa İnegöl Belediyesi Tahtaköprü Mahallesinde park onarımlarından sosyal donatı alanlarının bakımlarına, süs havuzlarının bakım ve onarımından yabani otların biçilmesine, altyapı ve yeni yol açma çalışmalarından altyapı çalışmaları kaynaklı çöken yolların onarımına ve parke taş kaplamalarına kadar 1 haftada kapsamlı bir hizmet hamlesi gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Yaz aylarıyla beraber yapım çalışmalarına hız veren İnegöl Belediyesi, bu hafta Tahtaköprü Mahallesine adeta çıkarma yaptı. Park Bahçeler ve Fen İşleri Müdürlüklerine bağlı ekiplerle mahallede kapsamlı bir hizmet seferberliği başlatan İnegöl Belediyesi, girilmedik sokak, tamir edilmedik park, onarılmadık alan bırakmadı. BUSKİ’nin altyapı çalışması yaptığı alanlarda çöken yolların onarımından parke taş kaplamalarına, yabani otların biçilmesinden parkların onarımına, mahalle meydanındaki bankların bakım ve onarımından süs havuzlarının temizliğine kadar her alanda ekipler hummalı bir çalışma ile Tahtaköprü’nün yazı eksiksiz karşılaması için seferber oldu.

BAŞKAN TABAN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

Belediye Başkanı Alper Taban, Perşembe günü beraberindeki Başkan Yardımcıları Hasan Aydın ve Melih Ateş, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, AK Partili yöneticiler ve meclis üyeleriyle birlikte Tahtaköprü Mahallesini ziyaret etti. Burada hem vatandaşlarla bir araya gelen hem de mahallede devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Taban, İnegöl’ün dört bir yanında en iyi hizmeti sunmak adına tüm ekiplerle seferber olunduğunu söyledi.

ORTAK KULLANIM ALANLARI ARTIK DAHA GÜVENLİ VE KONFORLU

İncelemeler sırasında yapılan çalışmalara ilişkin açıklamalarda da bulunan Başkan Taban, “Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüklerimizin ekipleriyle Tahtaköprü Mahallemizde kapsamlı bir çalışma başlattık. Burada tüm eksik ve aksakları gidermek adına arkadaşlarımız seferber oldu. Park Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından 4 adet park alanında arızalı ekipmanların onarımı gerçekleştirildi. Sağlık Ocağı yanı ve saha yanındaki park alanında zeminlerde deforme olan kauçukların yenilenmesi için sökümü yapıldı. Sağlık Ocağı yanı park alanında deforme olan oyun grubu ve spor aletlerinin sökümü yapıldı. Aynı alanda 3 adet piknik masası yenisiyle değiştirildi, 2 adet bank montajı yapıldı. Meydan ve diğer park alanlarındaki kent mobilyalarında (bank, masa vb.) onarımlar yapıldı. Ek Hizmet Binamızın önü ve meydandaki süs havuzlarında yıllık bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları tamamlandı. Cadde ve sokaklarda yabani ot ile mücadele çalışmaları ise şu an devam ediyor. Bu çalışmalar, mahalle sakinlerimizin ortak kullanım alanlarını daha güvenli, konforlu ve estetik hale getirmek amacıyla gerçekleştirildi” dedi.

SOKAKLARDA BUSKİ ÇALIŞMALARI KAYNAKLI OLUŞAN ÇÖKMELERE MÜDAHALE EDİLDİ

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin de özellikle yol yapım ve onarım çalışmalarına ağırlık verdiğini hatırlatan Başkan Taban, “Ekiplerimiz mahalledeki ruhsatlı inşaat alanlarına ulaşımı sağlamak amacıyla yapılan altyapı ve yol açma çalışmaları kapsamında; 6100, 6110, 6120 ve 6122’nci sokaklarda toplam 370 metre yol ağı oluşturdu. Şu an 6110. Sokakta ekskavatör ve yükleyicimiz çalışmasını sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında 1.280 m3 kazı yapıldı ve 3.700 ton alt temel dolgu malzemesi kullanıldı. Yine yol çalışmaları kapsamında BUSKİ çalışmaları kaynaklı çökmelere müdahale edildi. Mahallemiz genelinde yapılan BUSKİ altyapı çalışmaları ve mahalle girişinde çelik boru döşemeleri sonrası bazı bölgelerde zemin çökmeleri meydana gelmişti. Buralarda; toplam 220 m2’lik çöken veya kazılan alanda müdahale yapıldı. 80 m2 parke taşı tamiratı gerçekleştirildi” diye konuştu.