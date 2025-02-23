Bursa İnegöl Belediyesi, daha önce gerçekleştirdiği yüzey, saha araştırmaları ve gastronomi alanındaki projeleriyle adından söz ettirirken şimdi de Şehir Araştırmaları Merkezi’nin ilk etkinliği olan ‘’Halk Bilim Çalıştayını’’ hayata geçirerek şehir kültürüne dair önemli tartışmalara ev sahipliği yaptı.

BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, göreve geldiği günden bu yana şehrin tarihi ve kültürel mirasını yeniden gün yüzüne çıkarmak için önemli projelere imza atıyor. Şehrin geçmişini ve geleneklerini koruma amacıyla çeşitli alanlarda yürütülen çalışmalar her geçen gün daha geniş bir yelpazeye yayılarak bu kez de Halk Bilim Çalıştayı ile farklı konular ele alınarak İnegöl’de kentlilik bilinci oluşturma ve şehrin kültürel miraslarını gün yüzüne çıkartma adına uzman isimlerin fikir, görüş ve önerileri alındı.

8 MASADA 4 ANA BAŞLIK KONUŞULDU

Kısa süre önce kurulan ve şehir kültürünü derinlemesine incelemeyi amaçlayan İnegöl Belediyesi Şehir Araştırmaları Merkezi, ilk olarak Halk Bilim Çalıştayı’nı düzenledi. Çalıştayda; Kentlilik Bilinci – Kent Estetiği, Kırsal Yaşam – Saha Araştırmaları, Gastronomi – Mutfak ve Halk Sanatları – Somut Olmayan Kültürel Miras başlıkları ele alınarak 4 oturum ve 8 masada şehrin kültürel mirasına dair derinlemesine araştırmalar yapıldı.

6 ŞEHİRDEN UZMAN İSİMLER İLE FİKİR VE ÖNERİLER ORTAYA SUNULDU

Halk Bilim Çalıştayı’na İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Bursa İl Kültür Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer başta olmak üzere İnegöl’ün çeşitli STK Başkanları ile; Bursa, Yalova, Balıkesir, Ardahan, Giresun ve Konya’dan alanında uzman akademisyenler, saha araştırmacıları, meslek ustaları, koleksiyonerler, sanatçılar, halk bilimciler, eğitimci yazarlar, mühendisler ve mimarların katılımıyla gerçekleştirildi. Çalıştayda 71 katılımcıyla unutulmaya yüz tutmuş geleneklerin yeniden canlandırılması hedeflenirken, konular üzerinde fikir ve öneriler ortaya sunuldu.

İNEGÖL LEZZETLERİ VE GELENEKSEL OYUNLARI YER ALDI

İnegöl Oylat Kaplıcalarında gün boyu süren Halk Bilim Çalıştayı’nda İnegöl lezzetlerinin bir araya toplandığı Gastro İnegöl Markası altındaki İnegöl’ün köklü tarihindeki lezzetli yemek çeşitleri bir masada sergilendi. Aynı zamanda İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ekipleri de İnegöl’e ait yöresel müzikler eşliğindeki gösteri katılımcılardan tam not aldı.

‘’HALK BİLİMİ TOPLUMLARIN KİMLİK İNŞASINDA KRİTİK ROL OYNAYAN BİR ALANDIR’’

İnegöl Halk Bilim Çalıştayı Ardahan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Halk Bilimci Prof. Dr. Bülent Kurtişoğlu moderatörlüğünde yapıldı. Kurtişoğlu katılımcılara yaptığı konuşmada, ‘’Kültürel mirasımızın önemli unsurlarından biri olan halk bilimi alanında bilgi alışverişinde bulunmak, yeni bakış açılarını geliştirmek, ortak çalışmaların temelini atmak için bir araya geldik. Halk bilimi yalnızca geçmişi inceleyen bir disiplin değil aynı zamanda toplumların kimlik inşasında kritik rol oynayan bir alandır. Geleneklerimiz, inançlarımız, dilimiz, müziğimiz, ve sanatımız kısaca tüm kültürel değerlerimiz bizi biz yapan temel unsurlarımızdır.’’ dedi.

‘’TOPLUMUN BÜTÜN ANA DEĞERLERİNİ GELECEK NESİLLERE AKTARMAK GİBİ ÇOK CİDDİ BİR SORUMLULUĞUMUZ VAR’’

Bursa İl Kültür Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer de kürsüye çıkarak burada bir konuşma yaptı. Özer, Kültür Turizm Müdürlüğü destekleriyle İnegöl Belediyesi’nin çalışmalarına verdikleri destekleri iletirken aynı zamanda yapılan Halk Bilim Çalıştayı’nın unutulmaya yüz tutmuş geleneklerin gelecek nesillere aktarılması için önemli bir adım olduğunu vurguladı. Dr. Kamil Özer konuşmasında ‘’Kültürel miras, somut olmayan kültürel miras ve halk bilimi bir toplumun bütün ana değerlerini taşıyan, bizim için de o taşıyan değerleri geçmişten günümüze sahip çıkarak gelecek nesillere aktarmak gibi çok ciddi bir sorumluluğumuz var. Bakanlığımız öncülüğünde gerekli çalışmaları yapıyor ve destekler sağlıyoruz. İnegöl Belediyesi de bu çalışmalara her geçen gün verdiği desteklerle çalışmalarını yürütüyor.’’ dedi.

‘’İNEGÖL ÜZERİ ÖRTÜLMÜŞ BİR HAZİNE, BU HAZİNEYİ GÜN YÜZÜNE ÇIKARTMAK İSTİYORUZ’’

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban yaptığı konuşmada; insana ve geleceğe yatırım mottosuyla şehrin gelenek ve görenekleri yeni nesillere aktarılması adına önemli bir çalışma olduğunu belirterek ‘’İnegöl üzeri örtülmüş bir hazine biz de bu hazineyi gün yüzüne çıkartmak istiyor ve çalışmalar yapıyoruz’’ dedi.

Başkan Taban konuşmasında,’’ Belediyecilik dediğimizde ilk akla gelen aslında şehirleşme ve şehirleşme adına yapılması gereken çalışmalar gibi algılanıyor. Ancak bizler çalışmalarımızı özellikle ‘’insana ve geleceğe yatırım’’ olarak derlemeye gayret edip çalıştık. Halk Bilim Çalıştayı’da bu çalışmaların bir tezahürüdür. Gün boyunca çok kıymetli çalışmalar yapıldı. Uzaktan ve yakından gelen çok kıymetli misafirlerimiz var. Hepsinin ayaklarına sağlık. Bu masalarda önemli istişareler yapıldı ve bunlar kayıtlara geçirildi. Alınan kayıtlar da raporlandıktan sonra biz de buradan kendimize yol haritası çıkartmış olacağız.

Bu konuda bizlere rehberlik eden tüm herkese çok teşekkür ediyorum. İnegöl köklü tarihi olan bir şehir. Biz de ortak aklı benimsiyoruz. Birlikten kuvvet doğar düşüncesiyle başta çalışma arkadaşlarımız olmak üzere doğacak her türlü fırsatı, imkanı her gün arıyoruz ve yenilikçi bir anlayışla yolumuza devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde Şehir Araştırmaları Merkezi’ni hayat geçirdik. Geçmişte yapılan çalışmaların da üzerine yenilerini ekleyerek şehrimizin derinliklerine inmek istiyoruz. Geçmişte yapılmış olan çalışmaların çok değerli olduğunu, bunların yeniden gün yüzüne çıkartılarak buralardan istifade edilmesi gerektiğini düşünüyorum.

Burada bir hazine var, hazinenin üstü örtülmüş durumda. Biz de inşallah bunları yeniden akademisyenlerimiz, bu konuda söz sahibi olan hocalarımız, sanatçı, uzman ve bilirkişilerimiz ile üzerinden geçerek yeni fırsatlar oluşturmak istiyoruz. Çalıştay sonrası da benzeri çalışmalarımız devam edecek. Panel, forum, zirve, sempozyum gibi çalışmalar yürüteceğiz. İnşallah bu yıl içerisinde bir de sempozyum yapmak istiyoruz. İnegöl için hep birlikte güzel işler yapacağımıza eminim. Çalışmalarımız hayırlı olsun.’’ dedi.

‘’BELEDİYE BAŞKANIMIZ VE EKİBİNİ BU ÖNEMLİ BULUŞMA İÇİN TEBRİK EDİYORUM’’

Son olarak konuşma yapan İnegöl Kaymakamı Eren Arslan ise; ‘’Şehirlerimiz imar ederken, bunları korumalıyız bu bilgi birikimi sağlık bir şekilde kullanmalıyız. Bilginin çok hızlı üretildiği ve tüketildiği bir çağdayız. Her şeyin dijital mecralarda var olmaya başladığı bir dönemdeyiz. Bunları da göz önünde bulundurarak bizi geçmişten bugüne taşıyan bu bilgi birikimi, bu değerleri sağlıklı bir şekilde ortaya koymalıyız. Bunların tabi bir bilinç anlamında korunması diğer taraftan da ülke ekonomisine, şehir ekonomisine katma değer oluşturması anlamında doğru yol ve yöntemleri bilimsel değerlendirmeler ve yol göstericiliği ışığında kullanmamız lazım. Belediye Başkanımız ve ekibini bu önemli buluşma için tebrik ediyorum.’’ dedi.

8 MASADAN DOLU DOLU ÖNERİ

Konuşmalar sonrası 8 masadan çıkan öneriler ekrana yansıtılarak tek tek okundu. Katılımcıların soru, görüş ve önerileri de alındı. Aynı zamanda kayıt altına alınan Halk Bilim Çalıştayı’ndaki tüm öneriler raporlanarak İnegöl Belediyesi’ne teslim edilecek. İnegöl Belediyesi de bu bilgiler doğrultusunda başta ‘’kentlilik bilinci’’ olmak üzere unutulmaya yüz tutmuş tüm gelenek ve göreneklerin gün yüzüne çıkartılması için çalışmalarına hızla devam edecek.