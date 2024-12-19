TVF 2. Lig 15. Hafta müsabakaları kapsamında İnegöl Belediyespor erkek voleybol takımı hafta sonu Çerkezköy Voleybol Akademi’yi konuk edecek.BURSA (İGFA) - Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig 2. Grupta mücadele eden ve ligde oynanan 14 müsabaka sonucunda 4 galibiyet ve 15 puanla 9’uncu sırada bulunan İnegöl Belediye Spor Kulübü Erkek Voleybol Takımı, Pazar günü İnegöl’de rakibi Çerkezköy Voleybol Akademi’yi konuk etmeye hazırlanıyor.

22 Aralık Pazar günü 13.00’da İnegöl Kapalı Spor Salonunda oynanacak karşılaşma öncesi antrenör Vural Kökçe nezaretinde hazırlıklarını sürdüren Turuncu Lacivertli temsilcimiz, zorlu müsabakada seyircisinin de desteği ile galibiyete ulaşmayı hedefliyor. İnegöl Belediyespor puan olarak gerisinde olsa da galibiyet sayısında 1 adım önünde olan Çerkezköy Voleybol Akademi’yi mağlup ederek sıralamada yükselmek istiyor.

BAŞKAN TABAN’DAN MAÇA DAVET

Belediye Başkanı Alper Taban, zorlu karşılaşma öncesi yaptığı açıklamada ilçe halkını İnegöl’ün gençlerinden oluşan şehrin takımına destek vermeye davet etti. Son haftalarda elde edilen galibiyetlerle güzel bir çıkış yakaladıklarını ifade eden Başkan Taban, 15’inci haftada Pazar günü Çerkezköy Voleybol Akademinin misafir edileceğini hatırlatarak “İlçe halkımızı Kapalı Spor Salonunda takımımızın yanında olmaya davet ediyorum. İnegöl Belediyespor sadece şehrin gençleriyle, alt yapı sporcularıyla mücadele eden bir takım. Amacımız Türk sporuna yeni sporcular kazandırmak. Aynı zamanda bu kadrolarla başarılar elde etmek” dedi.