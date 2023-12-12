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Bursa'da İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın tüm çalışanların kartlarının yerli ve milli “Troy Kart” (Türkiye Ödeme Yöntemi) sistemine geçirilmesi talimatı üzerine yapılan başvuru neticesinde, bugün 860 belediye personeline yeni banka kartları hizmet binasında dağıtıldı.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi banka kartları üzerinden boykot kararı almıştı.

Belediye Başkanı Alper Taban’ın talimatı üzerine artık İnegöl Belediyesi çalışanlarının banka kartlarının ABD kuruluşu olan Master Card veya Visa olmayacağı, Troy Kart (Türkiye Ödeme Yöntemi) sistemine geçildi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Taban, “İnegöl Belediyesi ailesi olarak; bankamız ile yaptığımız görüşmeler neticesinde çalışma arkadaşlarımızın tüm kartlarının yerli ve milli TROY Kart sistemine geçirilmesi hususunda anlaşmamızı sağladık. Hayırlı olsun” ifadelerine yer vermişti.

860 kişini kartı İnegöl Belediyesi talebi üzerine banka personelleri tarafından Belediye Hizmet Binasına getirilerek dağıtıldığı ve kurumun tamamında Troy Karta geçiş tamamlanmış oldu.