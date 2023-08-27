İnegöl Belediyesi’nin şehrin fatihi olarak bilinen Osman Gazi’nin silah arkadaşı Turgut Alp’in türbesine düzenlediği “Ecdadın İzinde Turgut Alp Türbe Gezisi” başladı. 4 haftalık süreçte 900 kişinin katılacağı gezinin ilk kafilesini Belediye Başkanı Alper Taban uğurladı.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, şehrin fatihi Turgut Alp’e vefa örneği göstererek Bursa Valiliği iş birliğinde Turgutalpköy Mahallesinde bulunan türbeyi restore etmişti.

Burada türbeyle beraber bölgede sosyal tesis olarak hizmet verecek bir düzenleme de yapılırken, ilçe halkının da hem Turgut Alp’in türbesini hem de bölgeyi ziyaret etmesi, tanıması adına bir gezi programı düzenlendi. Belediye Başkanı Alper Taban’ın duyurusuyla başlayan kayıt sürecinin ardından “Ecdadın İzinde Turgut Alp Türbe Gezisi” programının ilk turu aynı zamanda Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümü olan 26 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirildi.

İLK KAFİLEYİ BAŞKAN TABAN UĞURLADI

900 dolayında vatandaşın kayıt yaptırdığı gezinin ilk kafilesi, Cumartesi günü 12.00’da İnegöl Belediyesi önünden hareket etti. Cumartesi ve Pazar günleri 12.00 ve 15.00 olmak üzere günde iki tur olarak planlanan ve haftada toplamda 224 kişinin katılacağı gezinin ilk kafilesini, Belediye Başkanı Alper Taban uğurladı.

Araçta hareket öncesi geziye katılan vatandaşlara yönelik bir konuşma yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “Bugün Turgut Alp Türbesini gezeceksiniz. Turgut Alp şehrimizin önemli bir değeri. Osmanlı döneminde İnegöl’ün fethedilerek Türk yurdu olmasını sağlayan komutan. Bizler özellikle şehrimizde yaşayan vatandaşlarımızın bu büyüğümüzü bilmesini, tanımasını istiyoruz. En azından ona bir hayır dua göndermek adına, hayırla yad etmek adına bilinmesini istiyoruz. Bugün biz bu topraklarda belki huzur içerisinde yaşıyoruz ama geçmişte onlar mücadele ettiler ve canlarıyla, kanlarıyla bu toprakları bizlere bıraktılar” dedi.

900 İNEGÖLLÜ TÜRBEYİ ZİYARET EDECEK

Türbede bir restorasyon çalışması yapıldığını da hatırlatan Başkan Taban, “Biz türbe çevresinde de bir düzenleme yaptık. Dışarıdan da pek çok misafirin orayı gidip gördüğünü biliyoruz. Ben sizlere de katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu gezi kapsamında 900 dolayında vatandaşımız başvuruda bulundu. Yaklaşık 4 haftalık süreçte hafta sonları günde 2 tur şeklinde gezilerimizi tamamlayacağız” diye konuştu.

GÖZLEME VE BORDO BEYAZ AYRAN İKRAMI

Gezi için İnegöl Belediyesi önünden araçlarla hareket eden grup, yaklaşık yarım saatlik bir yolculukla Turgut Alp Türbesine ulaştı. Burada İnegöl Belediyesi Kent Müzesi rehberleri nezaretinde yapılan anlatımlarla vatandaşlar alanı gezdi. Türbede dua edip türbe girişinde nöbet tutan Alp kıyafetli görevlilerle resim çektiren vatandaşlara, İnegöl Belediyesi tarafından gözleme ve şehrin bir başka değeri olan İnegölspor’un yeni markası Bordo Beyaz ayran ikramı yapıldı.