Bursa İnegöl Belediyesi, İnegölspor ve Kafkasspor’un kullandığı İnegöl İlçe Stadyumunu liglerin devre arasına girmesiyle birlikte bakıma aldı.BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl İlçe Stadyumunda İnegöl Belediyesi tarafından zemin bakım ve onarım çalışmaları başlatıldı. İnegölspor ve Kafkasspor olmak üzere şehrin iki takımının kullandığı ve yoğun fikstür sebebiyle yıprana stat zemini, Türkiye Futbol Federasyonunun belirlediği takvime göre liglerin devre arasına girilmesiyle bakıma alındı.

İnegöl Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler 3-4 günlük uygulamayla bakım çalışmalarını tamamlayacak. Bu kapsamda stat zemininde; çim havalandırma, kumlama ve gübreleme çalışması yapılıyor. Rutin bakımın bir parçası olarak yapılan zemin iyileştirmelerinin ardından ligin ikinci yarısına stat zemini yeniden hazır hale gelecek.