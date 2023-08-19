Bursa İnegöl Belediyesi ve Bursa Karagöz Derneği işbirliğinde düzenlenen Geleneksel Tiyatro Günleri etkinlikleri, Ortaköy Mahallesi’nden devam ediyor. 5 akşam 5 farklı kırsal mahallede sürdürülen etkinlikler kahkaha dolu anlar yaşatıyor.BURSA (İGFA) - Her yaş grubu için farklı etkinlikler düzenleyen Bursa'nın İnegöl Belediyesi, bu kez de kırsal mahallelerin yaz akşamlarını süsleyerek unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor. Bursa Karagöz Derneği iş birliğinde 5 akşam 5 farklı kırsal mahallede düzenlenecek İnegöl Belediyesi Geleneksel Tiyatro Günleri kapsamında; Meddah, Orta Oyunu ve Karagöz gösterileriyle 7’den 77’ye her yaştan bireyin ilgiyle takip edeceği tiyatro günleri, konuk olunan mahalle tarafından ilgiliyle karşılanıyor.

ORTAKÖY’LÜ ÇOCUKLAR KAHKAHAYA DOYDU

İnegöl Belediyesi ile Bursa Karagöz Derneği iş birliğinde her akşam farklı bir kırsal mahalleye konuk olacak ekip, meddah, orta oyunu ve Karagöz ile Ortaköy’de ilgiyle karşılandı. Ortaköy Mahallesi Süleyman Ezim İlkokulunda, düzenlenen programı özellikle çocuklar kahkahalarla izledi. Geleneksel Tiyatro Günleri mahalle sakinlerinden ise tam not aldı. Gösteri boyunca çocuklar eğlenceli anlar yaşadı.

HER AKŞAM FARKLI BİR MAHALLEDE

Geleneksel Tiyatro Günleri etkinlikleri; 19 Ağustos Cumartesi 20.30’da Deydinler Dr. Emin Acar Ortaokulunda ve 20 Ağustos Pazar 20.30’da Küçükyenice Mahallesi Küçükyenice Ortaokulunda gerçekleştirilecek.