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Bursa'da İnegöl protokolü, yıl başı gecesi görevde olan kurumlara ve hizmet veren esnaflara ziyaretler yaptı. Yeni yıla ziyaretlerle giren ilçe protokolü, 2024 yılının hayırlı olmasını diledi.BURSA (İGFA) - İnegöl’de protokol üyeleri yeni yıla mesaide girdi.

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Tarık Akman, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, AK Parti Kadın Kolları Başkan Vekili Süheyla Üsküp ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ömer Faruk Baştürk’ün yer aldığı protokol üyeleri, yıl başı gecesi görevli olan kamu personelleri ile işyerlerinde vatandaşlara hizmet sunan esnafları ziyaret etti.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü karakolunda görevli polis memurlarını ziyaret eden protokol, ardından İnegöl Belediyesi’nde hizmetini sürdüren Çözüm Merkezi çalışanları ile Zabıta Müdürlüğünü ziyaret etti. Protokol ayrıca geçirdikleri kaza sonucu yaralanan polis memurlarını da İnegöl Devlet Hastanesi acil servisinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Daha sonra İtfaiye Müdürlüğü ve İnegöl Belediyesi’nin sahada temizlik çalışmalarını sürdüren ekiplerini ziyaret eden protokol, daha sonra esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Taksi durağı ve Atatürk Bulvarı esnaflarına yapılan ziyaretlerle vatandaşların da yeni yılı kutlandı.

Yeni yıl ziyaretleri sırasında açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Yılbaşı gecesi ziyaretlerimizi yapıyoruz. 2023 hareketli bir yıl oldu. Depremiyle, acısıyla, tatlısıyla tüm güzellikleriyle yaşadığımız bir yıl oldu. Cenabı Allah 2024 yılında ülkemize, milletimize, vatandaşlarımıza, tüm ümmete sağlık, sıhhat nasip etsin. Dünyada yaşanan olumsuzlukların sona ermesini Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum. Herkese hayırlı ve güzel seneler diliyorum” dedi.

AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ise “2023 yılının 6 Şubat’ında, yüzyılın felaketi olarak nitelendirdiğimiz bir deprem yaşadık. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde hükümetimiz ve devletimiz gerekli çabayı gösterdi ve bu şehirlerimiz tekrar inşa edilmeye başladı. Cenabı Allah bir daha bu tip afetlerden cümle İslam alemini ve ülkemizi korusun. İnşallah 2024 yılının da 2023’ten daha hayırlı bir sene olmasını diliyorum. Türkiye yüzyılının başladığı bu günlerde inşallah daha verimli bir yıl geçireceğiz” diye konuştu.

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman da “AK Parti ailesi olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm kurumlarımızı, hizmet veren birimlerimizi ziyaret ediyoruz. 2023 yılı bir miktar üzüldüğümüz bir yıl oldu. Hem deprem nedeniyle yaşadığımız üzüntü, sonrasında Gazze’de yaşanan insanlık dışı dram hepimizi üzüyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi daha adil bir dünya olmasını arzu ediyoruz. Türkiye yüzyılı olarak nitelendirdiğimiz, Cumhuriyetimizin 100. Yılının ardından ikinci yüzyıla girdiğimiz 2024 yılından itibaren inşallah geçtiğimiz bütün yıllardan daha güzel bir yıl ve yılların başlangıcı olmasını ümit ediyoruz” diye konuştu.