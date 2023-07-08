Bursa İnegöl Belediyesi’nin “Yıldızların Altında Açık Hava Kültür Sanat Etkinlikleri” kapsamında düzenlediği Safa Zakir ile 90’lar konseri renkli görüntülere sahne oldu. 7’den 77’ye tüm vatandaşlar nostalji dolu bir gece yaşadı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın İnegöl Belediyesi, yaz ayları için unutulmaz bir kültür sanat programı hazırladı. Bayram öncesi İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğunun gösterilerini sunduğu geceyle başlayan “Yıldızların Altında Açık Hava Kültür Sanat Etkinlikleri” konserlerle devam ederken, 6 özel gecenin yer aldığı programlar kapsamında Safa Zakir İnegöllülerle buluştu. 90’lar konseptinde yapılan konser, büyük coşkuya sahne oldu. Amfi Tiyatro’da yıldızların altında gerçekleşen konserde, genci yaşlısı her yaştan vatandaş unutulmaz bir gece yaşadı.

COŞKULU KALABALIK SAFA ZAKİR İLE 90’LARA YOLCULUK YAPTI

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve ilçe protokolünün de katıldığı konserde, Safa Zakir 90’ların pop müziklerini seslendirdi. Salonu dolduran vatandaşların da enerjisi ve şarkılara eşlik etmesiyle unutulmaz bir atmosfer yaşandı. Coşkulu kalabalık, 90’lı yılların pop şarkılarıyla eğlence dolu anlar yaşadı.

‘’DEPREM BÖLGELERİNDE YARDIMLAŞMAYI ARTTIRMAK İSTEDİK’’

Konser sonunda sahneye gelen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Amfi Tiyatroyu dolduran vatandaşlara hitaben bir selamlama konuşması yaptı. Başkan Alper Taban konuşmasında 11 ili etkileyen deprem felaketi sonrası yerli ve yabancı ekiplerin katıldığı bu yıl 36.’sı gerçekleştirilmesi planlanan Kültür Sanat Festivali’nin yapılmayacağını duyuran Başkan Taban, maddi imkânların bir kısmını deprem bölgelerine aktararak yaraları sarmak adına yardımlara devam edeceklerini iletti. Başkan Alper Taban, ‘’Bu yıl Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi etkileyen bir deprem yaşadık. Rabbim bir daha hiç yaşatmasın inşallah. Yardımlarınızla yağmur gibi bu bölgelere yağdınız. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Her yıl düzenlediğimiz yerli ve yabancı ülkelerden halk dansları ekiplerinin katıldığı Kültür Sanat Festivali’ni bu yıl deprem felaketinden dolayı yapmama kararı aldık. Maddi imkânlarımızın bir kısmını depremden etkilenen bölgelere aktarma düşüncesine girdik. Bu tür etkinlikleri bir miktar daha azaltarak yolumuza böyle devam edelim dedik. Yardımlaşmayı arttırmak istedik.’’ dedi.