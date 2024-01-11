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İnegöl Belediyesi’nin iş arayan vatandaşlarla işverenleri buluşturduğu İstihdam ve Kariyer Merkezi, 2023 yılında 655 kişinin istihdam edilmesine aracı oldu.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi’nde iş arayan vatandaşlar ve işverenleri buluşturabilmek adına kurulan İstihdam ve Kariyer Merkezi, doğru işe doğru insan kaynağı anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor. 2 personelin görev yaptığı İstihdam ve Kariyer Merkezi iş arayan vatandaşların umudu olurken, personel arayan firmalar için de iyi bir rehber konumunda. Kuruluşundan bu yana binlerce kişiye iş kapısı açan merkez, 2023 yılında da şehrin istihdamına yön verdi.

İstihdam ve Kariyer Merkezi çalışmalarına ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl’ün nüfusuyla ve ekonomisiyle ciddi kazançların sağlandığı bereketli topraklar olduğuna dikkat çekti. Şehirde işsizliğin yok denecek kadar az olduğunu kaydeden Başkan Taban, “Aslında istihdam denildiği zaman eksi istihdamdan bahsedebileceğimiz bir yer İnegöl. Sadece kişilerin meslekleri ve yeteneklerine göre iş bulma pozisyonları noktasında iş bulma konusunda sıkıntılar yaşandığını görüyoruz. Bu nedenle belediyemiz bünyesinde bir İstihdam Merkezi oluşturduk. Burada amacımız kişilerin verilerini toplayarak doğru işe doğru kişiyi yönlendirmek ve bu süreçte hem iş arayan vatandaşlarımıza hem de işverene yardımcı olmaktı. Geldiğimiz noktada ne kadar doğru bir iş yaptığımızı da görmüş olduk. İstihdam Merkezimiz geride kalan yaklaşık 5 yılda binlerce vatandaşımıza iş imkanı sağladı” dedi.

FİRMALAR İÇİN EN İYİ REHBER

İstihdam ve Kariyer Merkezinin personel arayan firmalar için kullanışlı bir rehber olduğuna da vurgu yapan Başkan Taban, “Arkadaşlarımız firmalarımızı ziyaret ederek merkez hakkında bilgi veriyor. Bu sayede firmalarımız personel açığı olduğunda İstihdam Merkezine bilgi verip orada kayıtlı bulunan kişilerden aradıkları özellikte personel varsa hemen yönlendirme yapılıyor. İstihdam Merkezindeki arkadaşlarımız burada aracı pozisyonunda yerini alıyor. Ben bu noktada bizlerle iş birliği yaparak şehrimizin ve ülkemizin istihdamına katkı sağlayan firmalarımıza da teşekkür ediyorum. Her hafta onlarca personel alımına aracılık ediyoruz” diye konuştu.

2023’TE YÜZLERCE KİŞİYE İŞ İMKANI SAĞLANDI

İstihdam ve Kariyer Merkezi’nin 2023 yılı çalışmalarına ilişkin verileri de paylaşan Başkan Taban, “Merkezimize 2023 yılında 1198 kişi başvuruda bulundu. Bunlardan 655’i uygun bir işe yerleştirildi” açıklamalarında bulundu.