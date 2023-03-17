Bursa'nın İnegöl ilçesinde yerel belediye, 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’e ilişkin hazırlıklarını tamamladı. Ramazana özel etkinlik ve ay içerisindeki programı Belediye Başkanı Alper Taban düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Belediye Encümen Salonunda düzenlediği basın toplantısına İnegöl Belediyesi’nin ramazan ayına ilişkin hazırlıklarını duyurdu.

Erzak yardımlarından kültürel faaliyetlere, esnaflara uygulanacak serbestliklerden kaldırım işgallerine kadar birçok konuda bilgi veren Başkan Alper Taban, Ramazan-ı Şerif’in hayırlı olması temennisinde bulundu.

Türkiye'nin zor günlerden geçtiğini ifade eden Başkan Taban, bu yıl da yine geçmişte olduğu gibi Ramazan ayına özel olarak hazırlandıklarını belirterek, "3 ayrı müdürlüğümüz görev alanına girdiği için özellikle bu konuda daha fazlaca görevler icra ediyorlar. 22 Mart gecesi ilk sahurumuzu gerçekleştireceğiz. Beraberinde 23 Mart’ta oruçlu olacağız. Bu ay içerisinde Sosyal Yarım İşleri Müdürlüğümüz yardımlarıyla daha ön plana çıkıyor. Zabıta Müdürlüğümüz denetimleriyle ve uygulamalarıyla öne çıkıyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz aracılığıyla da birtakım programlar icra edeceğiz" dedi.

10 BİN KİŞİYE YARDIM PLANLANDI

Umuteli Sosyal Yarım İşleri Müdürlüğümüz tarafından 2 bin aile, yaklaşık 10 bin kişiye erişecek yardım planlamasını yaptıklarını kaydeden Başkan Taban, "Biz ramazan geldi gıda ve erzak kolisi veriyoruz gibi düşünmeyelim. Yılın 365 günü, 12 ay bu planlamalar ve yardımlar devam ediyor. İhtiyaçlı birileri varsa biz bunlara zaten yardımlarımızı yapıyoruz. Bu alanda bize destek veren hayırseverlerimiz var. Bu vesileyle her birine çok teşekkür ediyorum. Bu yıl şöyle bir farkı var, deprem bölgesinden gelen ailelerimiz var İnegöl’de. 682 aileye, 3700 kişiye İnegöl’de ev sahipliği yapıyoruz. Bursa özelinde de 35 bin depremzede vatandaşımız bulunuyor" diye konuştu.

Zabıta Müdürlüğü özelinde esnafları özellikle ilgilendiren konular bulunduğuna dikkati çeken Başkan Taban, "Ramazan geleneği haline dönüşen helvacı, tatlıcı, limonatacı gibi satışlar yapan işletmelerimiz var. Burada açıkta satışa ve farklı sektörlerin bu ürünleri satışına izin vermiyoruz. Biz şunu istiyoruz; esnaflarımız kendi iştigal konusuyla ilgili ramazan ayında sadece o işletmeler kendi kapısının önünde bu hizmet sunsun. Ben konfeksiyon işi yapıyorsam, kapımın önünde tatlı satmamam gerekiyor. Bu her şeyden önce o işi yapan esnaflarımıza haksızlık ve saygısızlık. Bu esnafımızı korumak amacıyla planlanmış bir şey. Kıyafet satan esnafımızın da etkilenmemesi için açık tezgahta birinin gelip seyyar satıcılık yapmasını istemeyiz, izin vermeyiz. Herkes esnaflarımıza yönelsin, onlara destek olsun, alışveriş yapsın. Lokanta ve restoranlar ramazan boyunca 18.00’dan itibaren kaldırımları yaya yolunu açık tutmak kaydıyla iftar masalarını koyabilecekler. Ramazan davulcularına da müsaade edeceğiz ancak sahura 2 saat kala çalmaya başlayacaklar. Zabıta Müdürlüğümüzce işyerleri, dilencilik gibi konularda denetimlerimiz sıkı şekilde devam ediyor olacak. Bu konuda vatandaşlarımız da bize bildirimde bulunursa gördükleri aksakları düzeltmek adına müdahale edeceğiz. Fırınlarımızda unlu mamuller ve tatlı sektöründe denetimlerimiz devam edecek. Ramazan ayı boyunca kahvehane, kıraathane, çay ocağı, çay bahçesi, lokanta, restoran, kafe ve kafeterya sektörleri sahura kadar hizmet verebilecek. Burada dikkat çekmek istediğimiz bir nokta da yaya ve araç trafiğini aksatmamak adına özellikle iftar yoğunluğunun başladığı saatlerde araçlarımızı otobüs duraklarına, kaldırım ve yaya geçitlerine bırakmamamızı önemle rica ediyorum" diye konuştu.

8 AYRI CAMİDE TERAVİH PROGRAMI, 8 AYRI MAHALLEDE ŞENLİK

Öte yandan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz tarafından bu yıl teravih programlarının devam edeceğini belirten Başkan Taban, 8 ayrı camide programların olacağını belirterek, "Aynı zamanda farklı mahallelerimizde hafta sonları çocuklarımıza yönelik etkinlikler gerçekleştireceğiz. Teravih programlarımızda; Ferruh Muştuer, Osman Bostancı, Bünyamin Toplçuoğlu, Alpcan Çelik, Ali Derman, Ahmet Yüksel, Metin Çakar ve Adem Bilgetay hocamız ilçe halkımızla buluşacak. Mahalle şenliklerimizde de Yeniceköy, Cerrah, Baykoca, Tahtaköprü, Kurşunlu, Akhisar, Huzur ve Alanyurt mahallelerimizde geçmiş ramazanlarda yapmadığımız noktalarda etkinliklerimiz olacak. Ben bu vesileyle bir kez daha herkesin ramazanını tebrik ediyorum. Rabbim kadir gecesine ve bayramına da eriştirsin inşallah" dedi.