Belediye Başkanı Alper Taban, Bereket Sofrası buluşmaları kapsamında bu sabah Üçevler Caminde Ertuğrulgazi Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban Bereket Sofrası buluşmaları kapsamında bu hafta Üçevler Camisinde Ertuğrulgazi Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri ve AK Partili yöneticilerin katılımıyla gerçekleşen Bereket Sofrası etkinliğinde, sabah namazının kılınmasının ardından cemaatle birlikte kahvaltı sofrasına geçildi. Zeytin, peynir ve simitle yapılan kahvaltı sonrası mahallenin ve bölgenin sorunları dinlenerek birlikte ortak çözüm yolları üzerine istişareler yapıldı.

Burada vatandaşlara hitaben konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, Bereket Sofrası buluşmalarının amacını anlattı. Taban, “Her Cuma sabahı bereket sofrası adı altında bir mahallemizde, bir camimizde vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Hem sabah namazlarımızı eda ediyoruz hem de bir taraftan sizlerle bir arada oluyoruz. Bu vesileyle sizlerin de bizlere iletmek istediğiniz konular varsa bunlar dinlemiş, karşılıklı istişare etmiş oluyoruz” dedi.

“BİZLERE BİLDİRİMDE BULUNUN”

Altyapı başta olmak üzere temizlik ve mahallenin diğer sorunlarına ilişkin istişarelerin yapıldığı buluşmada, Başkan Alper Taban vatandaşlardan özellikle temizlik konusunda daha duyarlı olmalarını istedi. Diğer hususlarla ilgili de belediyenin iletişim kanallarından bildirimde bulunmayı ihmal etmeyin çağrısı yapan Başkan Taban, “Bizlere vermek istediğiniz tavsiye, öneri her ne varsa bunları da bizlere iletmesini istiyoruz. Bugün Belediye Başkanı burada ama her gün değil. Dolayısıyla gördüğünüz eksik ve aksaklıkları sürekli bizlere iletiyor olmanız bizim için kıymetli. Bunun için farklı iletişim kanallarımız var. En kolayı 153 hattımızı arayabilirsiniz. WhatsApp hattımıza bildirimde bulunabilirsiniz. Gören göz olmak, işiten kulak olmak, bu şehri seven insanlar olarak sahiplenmek lazım” diye konuştu.