Bursa'da İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ekmek fırınlarını mercek altına aldı. 67 ekmek fırını ile 18 ekmek satış noktası ekiplerce yapılan denetimlerde, mevzuata aykırı faaliyet gösteren 9 işyerine idari yaptırım uygulandı.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ekmek fırınlarına yönelik denetim başlattı. 85 ekmek fırını ve ekmek satış noktasına yapılan denetimlerle ilgili Zabıta Müdürlüğü’nden yapılan açıklamalarda, 67'si Ekmek Fırını, 18'i Ekmek Satış Noktası olan işyerlerinde gerekli kontrollerin yapıldığı bildirildi.

Denetimlerde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, gramaj, hijyen, güncel fiyat etiketi ve tarife, saklama-depolama alanları, işyeri tertip ve düzeni, ruhsat faaliyet koluna uygun satışa arz edilen ürünler hakkındaki kontorllerde mevzuata aykırı faaliyet gösteren 9 işyerine idari yaptırım uygulandığı kaydedildi.

Zabıta Müdürlüğü, farklı iş kollarına yönelik kurum içi ve kurumlar arası koordineli denetim faaliyetlerinin devam edeceğini belirtti.