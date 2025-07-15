15 Temmuz hain darbe girişiminin 9. yıl dönümünde, İnegöl’de düzenlenen "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma programları, Garnizon Şehitliği’ne yapılan ziyaret ve dualarla başladı.BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Kaymakamlığı ve İnegöl Belediyesi koordinasyonunda gerçekleştirilen anma programları öğlen saat 12.00’de Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen törenle başladı. Törene; İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile daire amirleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

ŞEHİTLERİMİZİN MEZARLARI KARANFİLLERLE SÜSLENDİ

Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, şehitler için yapılan dualarla devam etti. Ardından protokol üyeleri, Garnizon Şehitliği’nde bulunan şehit kabirlerine karanfil bırakarak saygı duruşunda bulundu. Şehitlik programının ardından öğle namazına müteakip İshakpaşa Camii’nde şehitlerimiz adına Mevlid-i Şerif okundu. İlçe halkının yoğun katılım gösterdiği mevlitte, tüm şehitler için dualar edildi.