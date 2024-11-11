Milli Ağaçlandırma Bayramı kapsamında Akbaşlar kırsal mahallesi bölgesinde fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi. 500 fidan toprakla buluştu.BURSA (İGFA) - Bir gencin sosyal medya paylaşımı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hazırlanan genelge ile ilk kez 2019 yılı Kasım ayında “Geleceğe Nefes Ol” sloganıyla başlayan Milli Ağaçlandırma Bayramı, bu yıl 6’ncı kez kutlandı.

11 Kasım tarihinde, saatler 11.11’i gösterdiğinde ülke genelinde milyonlarca fidan aynı anda toprakla buluştu. İnegöl’de de Kaymakamlık uhdesinde Orman İşletme Müdürlüğü ve İnegöl Belediyesi organizasyonuyla fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

İNEGÖL BELEDİYESİ 2024 YILINDA 761 AĞAÇ DİKTİ

Akbaşlar kırsal mahallesi bölgesinde gerçekleştirilen Milli Ağaçlandırma Bayramı fidan dikim etkinliğine ilçe protokolü de katıldı.

Öğrencilerin de yer aldığı etkinlikte, fidan dikimi öncesi bir konuşma yapan İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Melih Ateş, ilk kez 6 yıl önce kutlanmaya başlayan Milli Ağaçlandırma Bayramı kapsamında, yine ülkece hep birlikte fidanları toprakla buluşturmak için bir arada olduklarını söyledi. 2019 yılından bu yana her yıl 11 Kasım’da Milli Ağaçlandırma Bayramı kapsamında milyonlarca fidanın toprakla buluştuğunu kaydeden Ateş, “11 Kasım Milli Ağaçlandırma Gününün bu yılki teması İnsanlığa Nefes olarak belirlendi. Bizler de şehrimizde Akbaşlar Kırsal Mahallemiz sınırlarındaki bu alanda 500 fidanı toprakla buluşturuyoruz. Yeşil İnegöl için el ele çalışıyoruz. İnegöl’ümüzün yüzde 49’u ormanlarla kaplı. İnegöl’de tüm kurumlarımızla yeni ormanlar oluşturmak için çalışıyoruz. İnegöl Belediyesi olarak biz şehir merkezimizde koruluk alanlar oluşturup yeni ağaçlar dikiyoruz. 2024 yılında Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz marifetiyle 761 adet yeni fidan dikimiyle şehir merkezinde yeşil alan miktarımızı arttırdık. Bugün burada yapılan etkinliğe de İnegöl Belediyesi olarak araç ve makine ekipman desteği sağladık. Bu vesileyle burada fidanların toprakla buluşmasına katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlarımıza, vatandaşlarımıza, gençlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

İnegöl Orman İşletme Müdürü Okan Kaya ise “Ülkemizde 6 yıldır yaptığımız ağaçlandırma faaliyetleriyle geleceğe nefes, insanlığa nefes olabilmek için burada olan herkese teşekkür ediyorum” dedi. Kaymakam Eren Arslan da 2019 yılından beri milli ağaçlandırma bayramı olarak kutlanan 11 Kasım’da yurdun dört bir yanında fidanların toprakla buluştuğunu ifade etti. Konuşmaların ardından alanda bulunan 7’den 77’ye herkes fidan dikimine destek verdi. Fidanlar el birliği ile toprakla buluşturularak can suyu verildi.