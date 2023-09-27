İnegöl Belediyesi’nin bu yıl 3’üncüsü düzenleneceği Küçükbaş Hayvancılık Festivali için geri sayım başladı. 29 Eylül Cuma günü 14.00’da açılışı yapılacak festival, 01 Ekim’e kadar devam edecek. 3 gün boyunca küçükbaş hayvancılık sektörünün kalbi İnegöl’de atacak.BURSA (İGFA) -Sanayisiyle olduğu kadar tarım ve hayvancılık alanında ortaya koyduğu başarıyla da dikkat çeken İnegöl, 2 yıldır ülkenin en kapsamlı Küçükbaş Hayvancılık Festivaline ev sahipliği yapıyor. İnegöl Kıvırcığı adı ile bilinen bölgeye has kıvırcık koyun türünün ulusal ve uluslararası alanda tanıtımı ve küçükbaş hayvancılık sektörünün geliştirilmesi adına yapılan festival, bu yıl 3’üncü kez düzenlenecek. 3. Küçükbaş Hayvancılık Festivali 29 Eylül Cuma günü başlayıp 1 Ekim Pazar akşamı son bulacak.

CUMA GÜNÜ KAPILARINI AÇIYOR

Alanyurt Pazar yerinde gerçekleştirilecek festivalde; hayvancılık sektörüyle ilgili eğitim ve seminerler, ırklar arası koç yarışmaları, Ulusal Yerli Tavuk Irkları Gösterisi gibi pek çok renkli etkinlik yer alacak. İnegöl Belediyesi uhdesinde İnegöl Küçükbaş Hayvan Damızlık Yetiştiricileri Derneği ve Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonu ile İnegöl derneği iş birliğinde gerçekleştirilecek festivalin açılış töreni Cuma günü 14.00’da yapılacak.

FENOMENLER GELİYOR

3. Küçükbaş Hayvancılık Festivalinin Cuma günü yapılacak açılışına tarım ve hayvancılık alanında tanınmış sosyal medya fenomenleri de katılacak. Açılış günü; Gezenoğlak olarak bilinen Elif Akçivi, Nurgül Akdoğan, Merve Gülistan Aydın, Günay Uslu, Köylü kızı olarak bilinen Nida Elif Selci, Sütçü Tezene olarak bilinen Sema Mihaliç ve Hatice Andaç festival açılışında İnegöl’de bulunacak.

BAŞKAN TABAN’DAN DAVET

Belediye Başkanı Alper Taban, 3. Küçükbaş Hayvancılık Festivaline tüm ilçe halkını davet etti. Başkan Taban, “Bu yıl şehrimizde Küçükbaş Hayvancılık Festivalimizin 3’üncüsünü düzenliyoruz. Küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi adına birtakım adımlar atmaya çalışıyoruz. İnegöl’ümüzde 60 bin küçükbaş hayvan var. Festivalimiz 29 Eylül’de başlayıp 3 gün sürecek. Türkiye’nin en başarılı damızlık üreticileri ve ekipman üreticilerini şehrimizde ağırlayacağız. 120 farklı padok alanında 25 farklı ırkta 750 adet küçükbaş hayvan sergilenecek. 25 bin üzerinde ziyaretçi hedefimiz var” dedi.