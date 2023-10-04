4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Bursa İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezinde düzenlenen programlarla kutlandı.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Gününde can dostlarını unutmadı. Kent Konseyi Sokak Hayvanları Çalışma Grubu iş birliğinde İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezinde etkinlikler düzenlendi. Öğrencilerin de davet edildiği programda sokak hayvanlarıyla birlikte hayvan severler ve öğrenciler unutulmaz bir gün yaşadı.

Farklı etkinlik ve gösterilerin yer aldığı hayvanları koruma günü etkinliğinde; kedi ve köpekler için ücretsiz kuaför hizmeti, at turları, çocuklar için yarışma ve hediyeler, hayvan maskotları ile eğlenceler ve ikramlar gerçekleştirildi.

Özellikle öğrenciler arasında yapılan yarışmalar büyük çekişmeye sahne oldu. İnegöl Belediyesi tarafından hayvanları Koruma Günü kapsamında yapılan çekiliş sonucunda kedi ve köpek maması kazanan talihlilere de hediyeleri programda takdim edildi.

Program sırasında günün anlam ve önemine ilişkin öğrenci ve davetlilere hitaben bir konuşma yapan Belediye Başkan Yardımcısı Durmuş Aydın, “Dünyada yalnız değiliz. Şehrimizi, ormanlarımızı, çevremizi, suyumuzu, dünya üzerindeki tüm canlılarla ortak kullanıyoruz. Sokakta sokak hayvanları var, ormanlarda yabani hayvanlar var. Dünya tüm bu canlılarla ortak kullanıldığı zaman, herkesin yaşama hakkına saygı duyduğumuz zaman daha güzel. Dünya sadece insanların değil. O yüzden can dostlarımız hayvanları da sevmeli, sahip çıkmalıyız. Bizler de İnegöl Belediyesi olarak 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezimizde böyle bir organizasyon düzenledik” dedi.