İnegöl Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Gününde; 40 personel, 3 yol süpürge aracı, 3 kamyon ve 2 kepçe aracı ile sahaya inerek genel temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ağaç İşleri Sanayi Bölgesinde adeta bir temizlik harekatı ile çevre gününe ve temizliğe dikkat çekildi.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, belirli gün ve haftalar kapsamında hayata geçirdiği etkinliklerle farkındalık oluşturmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda 5 Haziran Dünya Çevre Günü Ağaç İşleri Sanayi Bölgesinde yapılan temizlik harekatı ile kutlandı.

Esnafların da dikkatini çekmek adına özellikle mesai saatleri içerisinde yapılan uygulamada 40 personel, 3 yol süpürge aracı, 3 kamyon ve 2 kepçe ile sahaya inen İnegöl Belediyesi, tüm cadde ve sokaklarda genel temizlik çalışması gerçekleştirdi.

BAŞKAN TABAN MECLİS ÜYELERİYLE KATILDI

Temizlik farkındalık çalışması sırasında Belediye Başkanı Alper Taban da İnegöl Belediye Meclisi Çevre Komisyonu üyeleriyle birlikte alanda inceleme ve tespitlerde bulundu.

“Çevreye hepimizin ihtiyacı var ama çevrenin bize ihtiyacı yok. İnsan olarak çevreyi temiz tutmak zorundayız" diyen Başkan Taban, "Beraberinde temizlik imandandır ve temizlik imanın yarısıdır cümleleri bizlere aslında temiz olmanın önemini hatırlatıyor. Neredeyse temizlik iman ile eşdeğer tutulmuş. Biz de bu hassasiyeti dikkate almak durumundayız. İnegöl Belediyesi olarak yaklaşık 200 personeli ile birlikte şehrimizin temiz tutulması, temiz kalması adına mücadele ediyoruz. 300 bin nüfusun yaşadığı bir şehirde 200 kişiyle sadece bu İnegöl’ü bizim temiz tutmamız mümkün değil. Ancak burada herkesin kendi kapısının önünü temiz tutmakla beraber kirlenmenin ve atıkların önüne geçmekle bunu sağlamamız mümkün" diye konuştu.

Hava kirliliği ile alakalı da çok ciddi adımlar attıklarını belirten Başkan Taban, geri dönüşüme yönelik çalışmaları da paylaştı.