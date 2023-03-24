Bursa'da İnegöl Belediyesi, Orman Haftası etkinlikleri kapsamında Akhisar Mahallesi'nde oluşturulan korulukta 64 fidanı toprakla buluşturdu.BURSA (İGFA) - Her yıl binlerce ağaç dikimi yaparak şehrin yeşil alan miktarını arttıran İnegöl Belediyesi, 21-26 Mart tarihlerinde kutlanan Orman Haftası nedeniyle bugün 64 fidanı daha toprakla buluşturdu.

Orman Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, Akhisar Mahallesi Mektup Sokakta 1900 m2 alan üzerinde oluşturulan ve 1500 m2’si yeşil alan 500 m2’si de sert zemin olan koruluk alanda ağaç dikimi gerçekleştirildi.

Fidanların toprakla buluşmasının ardından açıklamalarda bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger, ormanların önemine vurgu yaparak, Orman Haftası dolayısıyla Mektup Sokak'ta toplam bin 900 metrekare alan üzerinde; bin 500 metrekare yeşil alan ve 500 metrekare sert zemin olacak şekilde 64 ağacın dikim etkinliğini yaptıklarını söyledi. Dülger, her boş alanı koruluk alan olarak düzenleyerek yeni yeni ağaçların dikimini gerçekleştirdiklerine dikkati çekerek, İnegöl Belediyesi olarak her yıl en az 2 bin ağaç dikimi yaptıklarını kaydetti.