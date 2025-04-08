Bursa İnegöl Belediyesi ile Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde bu yıl 7’ncisi düzenlenen Üniversite ve Meslek Tanıtım Günleri bugün başladı. 24 üniversite ile 26 meslek standının yer aldığı organizasyon 2 gün açık olacak ve toplamda 9 bin dolayında öğrenci faydalanacak.BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediyesi’nin Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlediği ve üniversite ile meslek seçimi noktasında gençlerin yoluna ışık tutacak 7. Üniversite ve Meslek Tanıtım Günleri etkinliği bugün başladı. Gençlerin hayatına yön verecek üniversite ve meslek tercihi konusunda en doğru kararları verebilmeleri, doğru seçimleri yapabilmeleri adına 6 yıldır geleneksel olarak gerçekleştirilen organizasyon, bu yıl 7’nci kez kapılarını açtı. Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde bulunan İnegöl Belediye Spor Salonunda düzenlenen Üniversite ve Meslek Tanıtım Günlerinde bu yıl 24 üniversite ve 26 meslek standı olmak üzere toplam 50 stant yer alıyor.

ÖĞRENCİLER ÜNİVERSİTE VE MESLEKLERİ YAKINDAN TANIYACAK

08-09 Nisan tarihlerinde 2 gün boyunca açık kalacak etkinlik 09.30-16.30 saatleri arasında açık olacak. Organizasyonda başta 11 ve 12. sınıf öğrencileri olmak üzere öğrenciler stantları ziyaret ederek üniversiteleri ve bölümleri tanıyıp meslekler hakkında bilgi sahibi olacaklar.

9 BİN ÖĞRENCİ FAYDALANACAK

7. Üniversite ve Meslek Tanıtım Günleri etkinliği bu sabah 10.00’da yapılan törenle kapılarını açtı. İlçe protokolü ile öğrencilerin katıldığı törenin açılış konuşmasını yapan İnegöl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, “İnegöl Belediyemiz ile birlikte Kaymakamlığımız önderliğinde hazırladığımız, öğrencilerimizin geleceğine yön verecek 7’nci Üniversite ve Meslek Tanıtım Günlerimizi başlatıyoruz. Bu özel organizasyon her yıl daha da geliştirilerek öğrencilerimiz adına önemli bir yol gösterici olmuştur. Bu program sayesinde üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerimiz tercih süreçlerinde çok daha bilinçli kararlar alabilmekte, üniversitelerin sunduğu imkanları ve bölümleri yakından tanıma fırsatı yakalamaktadır.

Üniversitelerimizin değerli temsilcileri, stantlarında öğrencilere hem üniversite hayatını hem de bölümlerinin sunduğu akademik ve meslek olanaklarını detaylarıyla anlatacaklar. Etkinliğin ikinci gününde ise meslek tanıtım stantlarımız olacak. Öğrencilerimiz burada farklı meslek dallarını uzmanlarından öğrenme imkanı bulacaklar. 2 gün sürecek organizasyonda 24 üniversite ve 26 meslek standı olmak üzere 50 farklı stant yer alacak. Ayrıca 2 etkinlik boyunca 9 seminer ve 1 kariyer söyleşisi gerçekleştirilecek. Program boyunca 9 bin öğrencimiz buradan faydalanacak” dedi.

İL DÜZEYİNDE ORGANİZASYON

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da organizasyona katılan ve destek veren üniversite ve meslek temsilcilerine teşekkür ederek; “Aslında il düzeyinde bir organizasyon yapıyoruz. Kalabalık bir şehiriz. 302 bin nüfusumuz var. 75 bin dolayında öğrencimiz var tüm kademeleriyle. Burada da öğrencilerimize rehberlik etmek istiyoruz. Onlar zaten olayın farkındalar. Ben de tavsiye olarak şunu söyleyebilirim; kendilerini bir an önce keşfetmeleri çok kıymetli. Kendilerini keşfettikten sonra zaten ilerleyecekleri hedefleri de seçmiş olacaklar. Dolayısıyla ardından bir mesleğe erişebilmek için mücadele başlayacak. Tam da bu noktada içinde bulunduğumuz bu merkezde öğrencilerimiz üniversiteler ve meslek erbaplarıyla buluşacaklar. 2 gün sürecek organizasyonda olumlu manada istifade edeceklerini düşünüyorum” diye konuştu.

İNSANA YATIRIM YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ

İnsana yatırım mottosuyla hizmet seferberliğini sürdürdüklerini vurgulayan Başkan Taban, “Yerel yönetimler olarak bizler sadece park yapmak, yol yapmak, altyapı yapmak, yeşil alanlar oluşturmak değil aynı zamanda insana yatırım yapmak gibi görevlerimiz var. Bu noktada rahmetli Mimar Turgut Cansever’in güzel bir ifadesi var; bir şehri imar ederken bir nesli ihmal ettiğiniz durumda, o nesil gün gelir o şehri tarumar eder diyor. Buradan da hareketle insana yatırım yapmaya devam edeceğiz. Özellikle gençlerimizi ve öğrencilerimizi önemsiyoruz. Tabi sadece Üniversite ve Meslek Tanıtım Günleri yapmıyoruz. İnegöl Belediyesi olarak akademik destekler veriyoruz. Gençlerimizin, öğrencilerimizin proje yapmalarını istiyoruz. Bu vesileyle de bu yıl şehrimizde Eurodesk Temas Noktasını oluşturduk. Eğitim alanında destek vermeye devam edeceğiz.

Özellikle teknolojik anlamda fuarlarla öğrencilerimizi buluşturmaya devam edeceğiz. Nöbetçi Kitaphanelerimizin sayılarını arttırmaya devam edeceğiz. Şu an içerisinde bulunduğumuz spor salonu gibi tesislerin sayılarını arttırmaya devam edeceğiz. Yeni yüzme havuzu noktasında Bakanlığımızdan sözünü aldık. Nihayetinde insana yatırım yapmaya devam edeceğiz. Öğrencilerimizin de gelecekte daha iyi işler yapacaklarını biliyoruz. Bugünün yöneticileri olarak bizler onlara en güzel zemini oluşturmaya gayret edeceğiz. Tüm öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum” ifadelerinde bulundu.

ÖĞRENCİLERE DOĞRU TERCİH İMKANI SAĞLAYAN ORGANİZASYON

Son olarak kürsüye gelerek konuşma yapan Kaymakam Eren Arslan ise “Güzel ve önemli bir buluşma için bir aradayız. Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile Belediyemiz tarafından ortaklaşa düzenlenen Üniversite ve Meslek Tanıtım Günleri çok kıymetli. Gençlerimizin geleceğini doğru şekillendirmeleri adına doğru bilgiyle donatılmış olmaları çok kıymetli.

Ülkemizde 209 tane üniversite var. Bu üniversitelerin her birinin başarılı oldukları alanlar var. Bunların bilinmesi, öğrencilerimiz tarafından doğru analiz edilmesiyle de tercihler noktasında hata yapmamalarını sağlayacak. Bugün burada 24 üniversitemiz var. İnşallah gelecek yıllarda tüm üniversitelerin olacağı organizasyonlar diliyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi yapılarak 7. Üniversite ve Meslek Tanıtım Günlerinin açılışı gerçekleştirildi. Daha sonra hem protokol üyeleri hem öğrenciler stantları ziyaret edip üniversiteler ve mesleklerle ilgili bilgiler aldı.