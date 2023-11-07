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Bursa'da İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, inşaat sektörünün önemli parçalarından biri olan mermer atölyelerinin sahipleriyle buluşarak sektörün ihtiyaçları üzerine istişarelerde bulundu.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, hızlı bir gelişim içerisinde olan İnegöl’ün inşaat sektöründe önemli bir paya sahip olan mermer atölyelerinin sahipleriyle bir araya geldi.

Sektörün sorunları ve ihtiyaçlarına yönelik istişarelerin yapıldığı buluşmada Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger de hazır bulundu.

Mermer atölyesi işletmecileri, toplantıda atölyeler olarak daha verimli ve kaliteli hizmet verebilmek için başlıca sorunları ve talepleri olduğunu ifade ederek bu taleplerini sıraladı.

Yapılan istişareler neticesinde bir dizi karar alınırken, öncelikle atölyelerin merkezi yerleşkede kalması sorunu masaya yatırıldı. Başkan Alper Taban, İnegöl’e yeni sanayi siteleri kazandırılması adına çalışmalar olduğunu hatırlatarak, burada mermerciler için de çalışma olabileceğini ifade etti. Aynı zamanda inşaatlarda kaçak ve kayıt dışının önüne geçmek için ruhsatı ve vergi levhası olmayan çalışanlar için şikayet üzerine zabıta ekipleri tarafından denetimler yapılıp cezai işlem uygulanması yönünde fikir birliğine varıldı.