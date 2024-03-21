Yeni dönemde herkese hitap edecek projelerle ilçe halkının karşısına çıkan İnegöl Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Alper Taban, “Yeni dönemde de hanımefendiler başımızın tacı” diyerek kadınlara özel projelerini açıkladı.BURSA (İGFA) -İnegöl Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Alper Taban, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesi yeni döneme dair yol haritasını belirleyip 5 yıllık planlarla ilçe halkının karşısına çıktı. 7’den 77’ye her yaştan bireye, kadına, erkeğe, yaşlıya, gence, çocuklara, emeklilere her kesime hitap edecek projeler sunan Başkan Taban, kadınlara özel müjdeleri de açıkladı.

İnegöl Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yeni dönemde kadınlara özel pek çok sürprizin yer aldığını ifade eden Taban, yeni dönemde de elleridnen geldiği kadar kadınlara pozitif ayrımcılık yapmaya devam edeceklerini sözünü verdi. "İnegöl Belediyesi olarak Büyükşehir Belediyemizin de destekleriyle yeni dönemde pek çok sürprizimiz olacak" diyen Başkan Taban, "Bunların başında Kadın Yaşam Merkezi geliyor. İnegöl’ümüzde bir Kadın Yaşam Merkezi hayata geçirmeyi hedefliyoruz. İçerisinde; havuz, aqua park, fitness salonu, pilates yapabilecekleri bir alan, içerisinde kafeterya, çocuk oyun parkı ve psikolog, diyetisyen, spor eğitmeni gibi teknik uzmanların görev yapacağı bir Kadın Sağlıklı Yaşam Merkezini yeni dönemde hayata geçirmek istiyoruz” diye konuştu.

YENİ ANA KUCAKLARI VE YÜZME HAVUZLARI

“Yine kadınlar için özel olarak hazırlanan projelerimiz kapsamında; Bursa Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte yeni Ana Kucakları oluşturacağız. Hanımefendiler mevcut yüzme havuzumuzu çok sevdi, ilgi çok yüksek. Onlar için yeni kapalı yüzme havuzları yapmak istiyoruz.” diyen Başkan Taban, "Kadın girişimcilerimize destek projemiz var. Şehrimizin mevcut girişimcilik ekosisteminin en güçlü paydaşlarından biri olan kadın girişimcilerimize girişimcilik fikirlerini hayata geçirebilmeleri adına rezerv alan arayışı, satış pazarlama ağı arayışı gibi konularda destekler vermeyi hedefliyoruz. Bir de e-çarşı projemiz var. İnesmek Butik mağazamızın kapsamını genişleterek yerel kadın kooperatifleri başta olmak üzere ev hanımlarının gelir getirici modelle buluşacağı online satış platformunu hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Yine Yöresel Ürün Satış Alanları ile hanımefendilere benzer desteklerimiz olacak.” dedi.

EVLİLİK DESTEK PAKEDİ, KADIN KART, YENİDOĞAN DESTEĞİ

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, ayrıca Bursa Büyükşehir Belediyesi ile koordineli şekilde Evlilik Destek Paketleri'nin olacağını belirterek, "İhtiyaç sahibi evlenecek çiftlere mobilya, beyaz eşya ve düğün salonu desteği, yeni doğum yapan annelere 1.500 TL Yenidoğan Desteği projelerimizi de hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca şehrimizde ikamet eden kadınlarımızdan ilgili şartları sağlayanlara 1.000 TL mali destek sağlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.