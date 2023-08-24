Bursa'da İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegölspor’un devam eden yaz spor okulu çalışmalarını ziyaret etti. Geleceğin yıldız adaylarıyla buluşup top koşturan Başkan Taban, altyapının ve sporcu yetiştirmenin önemine dikkat çekti.BURSA (İGFA) -Bursa'nın İnegöl ilçesinde İlk dönemi 4-29 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen, ikinci dönem çalışmaları ise 7 Ağustos’ta başlayan ve 2 Eylül’de sona erecek Yaz spor Okulları'nı ziyaret eden İnegöl Belediye Bşakanı Alper Taban, sporcular ve ailelerle buluştu.



İnegölspor Başkanı Osman Sevim ile kulüp yöneticileri de ziyarete eşlik etti. Antrenman süresince ailelere İnegöl Belediyesi tarafından ikramlar yapıldı.

Geçmişten bu yana ülke futboluna kazandırdığı sporcularla adından söz ettiren İnegölspor’un geleceğin yıldızlarını yetiştirme adına düzenlediği yaz spor okulunda 5-13 yaş aralığında sporcular eğitim alırken, ilk dönemde yaklaşık bin, ikinci dönemde ise 850 sporcuyla eğitimlerin sürdüğü kaydedildi.

Başkan Alper Taban, farklı yaş gruplarındaki çocukların antrenmanlarını seyrederek küçük yıldızların maçına dahil oldu. Başkan Alper Taban ile Kulüp Başkanı Osman Sevim’in küçük sporcularla yaptığı maç renkli görüntülere sahne oldu.

Başkan Alper Taban, sporcuların antrenmanlarını da izledi. Ziyaret sırasında hem sporculara hem ailelere başarılar dileyen Başkan Taban, “Bizler her bir çocuğumuzun en az bir spor branşı ile ilgilenmesini arzu ediyoruz. Bu minvalde de tüm spor kulüplerimizin yaptığı bu yaz spor okulu etkinliklerini çok önemsiyoruz. Aynı şekilde bizler de farklı branşlarda Belediye Spor Kulübü bünyesinde benzer organizasyonlar düzenliyoruz. Bugün de İnegölspor’umuzun yaz spor okulunu ziyaret ederek geleceğin yıldızlarını izlemek, onlara başarılar dilemek istedik” dedi.

Öte yandan, Başkan Taban’ın ziyareti sırasında İnegöl Belediyesi’nin temizlik maskotu Pırıl’da tesislere geldi. Çocuklarla top koşturan Pırıl, temizlik ve çevre konusunda bilgilendirmeler yaptı.