Bursa İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Bereket Sofrası buluşmaları kapsamında bu sabah Erenler Camisinde Kemalpaşa Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, beraberindeki Belediye Başkan Yardımcıları, AK Partili yöneticiler ve Meclis Üyelerinin katılımıyla gerçekleşen Bereket Sofrası etkinliğinde, sabah namazının kılınmasının ardından cemaatle birlikte kahvaltı sofrasına geçildi. Zeytin, peynir ve simitle yapılan kahvaltı sonrası mahallenin ve bölgenin sorunları dinlenerek birlikte ortak çözüm yolları üzerine istişareler yapıldı.

GÖREN GÖZÜMÜZ OLMANIZI İSTİYORUZ

Burada vatandaşlara hitaben kısa bir selamlama konuşması yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “Uzun zamandır her hafta farklı mahallelerimizde, farklı camilerimizde vatandaşlarımızla bir arada oluyoruz. Bereket Soframızda bugün de sizlerle buluştuk. Davetimizi kırmadığınız için teşekkür ediyorum. Bugün biz konuşmak için değil dinlemek için geldik. Sizlerin gördüklerinizi, eksikleri, tavsiyelerinizi, eleştirilerinizi bizlere iletiyorsunuz, iletmeye devam etmenizi istiyoruz. Bizler de mahalle mahalle taramalar yapıyoruz. Bir yandan da sizin de bizim gören gözümüz olmanızı istiyoruz. Bizim bir tane işimiz var, İnegöl’de daha doğru işler yapıp bu şehirdeki inşaların mutlu yaşamasını sağlamak. Eksik ve aksaklıklar mutlaka var. Bunların da düzelmesi için mücadele ediyoruz” dedi.

Konuşma sonrası sözü vatandaşlar aldı. İnegöl’ün ve mahallelerinin sorunları ve taleplerine ilişkin konuları paylaşan vatandaşlarla şehir üzerine istişareler yapıldı.